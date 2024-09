Meteo Bologna, le previsioni per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bologna di Domenica 29 Settembre evidenziano un clima prevalentemente sereno durante la mattina, con un graduale aumento della nuvolosità nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 19,6°C. La presenza di nubi sparse caratterizzerà gran parte della giornata, mentre le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, limitandosi a sporadiche piogge leggere nella prima parte della giornata.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 12,9°C. La copertura nuvolosa sarà del 42%, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. La probabilità di pioggia sarà del 63%, ma non si registreranno precipitazioni significative.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno fino alle ore 11:00, quando la temperatura raggiungerà i 19°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 1,4 km/h e i 10,6 km/h, con direzione prevalentemente da Est. L’umidità si manterrà attorno al 57%, favorendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, a partire dalle 12:00, si assisterà a un incremento della nuvolosità, con nubi sparse che porteranno a una temperatura massima di 19,6°C. Le probabilità di pioggia rimarranno basse, con una leggera pioggia prevista intorno alle 12:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 16,5 km/h alle 16:00, mentre l’umidità si attesterà attorno al 49%.

La sera si presenterà con un cielo nuovamente parzialmente nuvoloso, con temperature che scenderanno fino a 12,8°C. La brezza si farà sentire, con una velocità che varierà tra i 8,4 km/h e i 10,4 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 69%, ma senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bologna indicano una giornata di Domenica 29 Settembre caratterizzata da temperature miti e condizioni di cielo variabile. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, con possibilità di piogge sporadiche, mentre le temperature si manterranno su valori simili. Gli amanti del clima temperato potranno godere di un fine settimana all’insegna della stabilità meteorologica, con qualche nuvola in più nel cielo.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Bologna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +12.9° perc. +12.6° prob. 63 % 7.3 SO max 8.4 Libeccio 91 % 1021 hPa 3 poche nuvole +12.7° perc. +12.3° prob. 3 % 5.3 SSO max 6.6 Libeccio 87 % 1021 hPa 6 cielo sereno +12.4° perc. +11.9° prob. 3 % 2 OSO max 4.1 Libeccio 87 % 1023 hPa 9 cielo sereno +16.9° perc. +16.4° Assenti 6.6 ENE max 10.5 Grecale 66 % 1024 hPa 12 pioggia leggera +19.4° perc. +18.8° 0.11 mm 11.2 ESE max 11.9 Scirocco 54 % 1024 hPa 15 nubi sparse +19.2° perc. +18.4° prob. 9 % 15.6 ESE max 14.8 Scirocco 49 % 1023 hPa 18 nubi sparse +14.3° perc. +13.6° prob. 5 % 12.4 SE max 25.9 Scirocco 67 % 1024 hPa 21 nubi sparse +13.1° perc. +12.2° Assenti 9.6 SSE max 13.7 Scirocco 67 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.