Meteo Bologna, le previsioni per domani sabato 14 settembre

Le previsioni meteo per Bologna di Sabato 14 Settembre indicano una giornata caratterizzata da cieli prevalentemente coperti, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 12,7°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un incremento, raggiungendo i 19,4°C entro mezzogiorno. I venti, provenienti principalmente da Ovest, si presenteranno freschi, con velocità che varieranno tra i 17,1 km/h e i 24,8 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 35% e il 60% durante la giornata.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con cieli coperti, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature percepite saranno leggermente inferiori a quelle reali, con valori che si aggireranno attorno ai 11,4°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 17,1 km/h, creando una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, i cieli continueranno a rimanere coperti, ma le temperature inizieranno a salire. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 16°C, che salirà ulteriormente fino a raggiungere i 19,4°C a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà costante, con punte di 24 km/h. L’umidità, inizialmente intorno al 39%, tenderà a stabilizzarsi attorno al 35%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni, con cieli ancora coperti e temperature che si attesteranno tra i 18,4°C e i 19,2°C. La brezza vivace accompagnerà la giornata, con venti che si faranno sentire, ma senza particolari raffiche. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando fino al 40%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 12,4°C. I cieli rimarranno coperti, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno all’89%. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi su valori più leggeri, intorno ai 5,9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bologna nei prossimi giorni non mostrano significative variazioni. Si prevede che la nuvolosità persista anche nei giorni successivi, con temperature che si manterranno su valori simili. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare. La situazione meteo suggerisce di prepararsi a giornate fresche e nuvolose, con occasionali momenti di sole che potrebbero fare capolino.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Bologna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +12.7° perc. +11.4° Assenti 17.1 O max 44.4 Ponente 50 % 1013 hPa 3 cielo coperto +11.8° perc. +10.4° Assenti 20.2 O max 44.9 Ponente 49 % 1013 hPa 6 cielo coperto +12.6° perc. +11.2° Assenti 17.7 O max 46.5 Ponente 46 % 1013 hPa 9 cielo coperto +17.3° perc. +16.1° Assenti 24.8 ONO max 32.8 Maestrale 38 % 1013 hPa 12 cielo coperto +19.4° perc. +18.2° Assenti 21.3 NO max 23.9 Maestrale 35 % 1014 hPa 15 cielo coperto +18.9° perc. +17.9° Assenti 13.9 NNO max 15.9 Maestrale 40 % 1014 hPa 18 cielo coperto +15° perc. +14° Assenti 3 ESE max 3.2 Scirocco 52 % 1015 hPa 21 nubi sparse +13° perc. +11.9° Assenti 7.6 SSO max 7 Libeccio 58 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 19:22

