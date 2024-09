Meteo Crotone, le previsioni per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Crotone di Venerdì 13 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 23,7°C e una copertura nuvolosa del 86%. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 25,4 km/h da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che potranno arrivare fino a 29,3 km/h.

Nella mattina, il meteo migliorerà ulteriormente, con nubi sparse che lasceranno spazio a un cielo sereno. Le temperature saliranno, raggiungendo i 26,9°C intorno a mezzogiorno, mentre la velocità del vento si manterrà attorno ai 38,7 km/h. L’umidità scenderà, portandosi al 47%, e non si prevedono precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 25,3°C alle ore 15:00. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, con valori che varieranno tra i 26,3 km/h e i 39,4 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 50%, mentre la probabilità di pioggia rimarrà assente.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 21,6°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la serata. La velocità del vento si ridurrà, ma rimarrà comunque presente, con valori attorno ai 16,6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Crotone nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità meteorologica, con temperature gradevoli e cieli sereni. Domani, si prevede un ulteriore miglioramento, mentre dopodomani potrebbero verificarsi lievi variazioni, ma senza significative perturbazioni. Gli amanti del bel tempo potranno godere di una piacevole settimana, con condizioni ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Crotone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +23.7° perc. +23.8° Assenti 25.4 OSO max 29.3 Libeccio 66 % 1008 hPa 3 cielo coperto +23.3° perc. +23.5° prob. 10 % 27.8 SO max 37.4 Libeccio 71 % 1007 hPa 6 nubi sparse +24.7° perc. +24.8° prob. 38 % 33.3 SO max 50.2 Libeccio 64 % 1008 hPa 9 poche nuvole +26.2° perc. +26.2° prob. 42 % 34.8 OSO max 49 Libeccio 53 % 1008 hPa 12 cielo sereno +26.9° perc. +27.1° prob. 23 % 38.7 O max 50.7 Ponente 47 % 1009 hPa 15 cielo sereno +25.3° perc. +25.2° prob. 6 % 28.9 O max 39.7 Ponente 50 % 1009 hPa 18 cielo sereno +22.1° perc. +21.6° prob. 6 % 19.5 OSO max 31.2 Libeccio 51 % 1010 hPa 21 cielo sereno +21.7° perc. +21.3° Assenti 16.8 OSO max 26.5 Libeccio 53 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 18:58

