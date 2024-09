Meteo Fidenza, le previsioni per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Fidenza indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa si ridurrà notevolmente, passando da un inizio di giornata con nubi sparse a un pomeriggio e una sera completamente sereni. Le temperature, che al mattino si attesteranno intorno ai 22°C, raggiungeranno il picco massimo di 22,6°C nel primo pomeriggio, per poi scendere gradualmente verso la sera.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 12°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con nubi sparse che si dissolveranno progressivamente. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 18°C entro le 09:00.

Durante il pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, favorendo un riscaldamento che porterà le temperature a stabilizzarsi intorno ai 22°C. La velocità del vento sarà leggera, con direzione prevalentemente da nord-ovest, rendendo l’atmosfera particolarmente piacevole. La sera si preannuncia altrettanto serena, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 13°C a fine giornata. L’umidità aumenterà, ma rimarrà comunque in un range accettabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Fidenza nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e condizioni di cielo sereno. Non si prevedono precipitazioni significative, e il clima si presenterà ideale per attività all’aperto. Domani, si assisterà a un ulteriore miglioramento, mentre dopodomani le temperature potrebbero subire una lieve flessione, ma senza variazioni drastiche.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Fidenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +12.3° perc. +11.1° Assenti 4.1 OSO max 5.5 Libeccio 56 % 1016 hPa 3 cielo coperto +11.7° perc. +10.4° Assenti 9 OSO max 12 Libeccio 56 % 1014 hPa 6 nubi sparse +11.7° perc. +10.6° Assenti 8.5 O max 15.4 Ponente 63 % 1014 hPa 9 poche nuvole +18.6° perc. +17.7° Assenti 9.3 NO max 13.9 Maestrale 47 % 1014 hPa 12 cielo sereno +22.2° perc. +21.5° Assenti 9 NNO max 11.4 Maestrale 42 % 1013 hPa 15 cielo sereno +22.4° perc. +21.9° Assenti 7.2 NNO max 8.6 Maestrale 46 % 1011 hPa 18 cielo sereno +16.7° perc. +16.1° Assenti 1 ESE max 2.5 Scirocco 65 % 1012 hPa 21 cielo sereno +14.5° perc. +14° Assenti 4.2 SSE max 9.3 Scirocco 77 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 19:25

