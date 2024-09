Meteo Reggio Calabria, le previsioni per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Reggio Calabria indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, con una percentuale che raggiungerà il 52%. La velocità del vento varierà tra i 17 km/h e i 19 km/h, proveniente principalmente da Nord Ovest.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, con piogge leggere che continueranno a interessare la città. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 20°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 76%. La probabilità di precipitazioni rimarrà elevata, con valori che si aggireranno intorno al 24%. Il vento si presenterà moderato, con raffiche che potranno toccare i 27 km/h.

Il pomeriggio porterà con sé un ulteriore incremento delle precipitazioni, con piogge leggere che copriranno l’intera area. La temperatura massima si stabilirà attorno ai 21°C, mentre l’umidità si manterrà alta, intorno al 73%. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con valori che raggiungeranno il 100%. Anche in questo frangente, il vento continuerà a soffiare da Nord Ovest, mantenendo una velocità di circa 18 km/h.

Durante la sera, le condizioni meteo non subiranno significativi cambiamenti. Le piogge leggere persisteranno, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, con valori che si aggireranno attorno all’88%. La probabilità di pioggia si manterrà costante, mentre il vento si presenterà più debole, con velocità che scenderanno a circa 10 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Reggio Calabria nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento immediato. Si prevede che le condizioni di instabilità continueranno a persistere, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le temperature si manterranno fresche e le precipitazioni potrebbero continuare a influenzare le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +18.7° perc. +18.4° prob. 38 % 17 NNO max 27.2 Maestrale 66 % 1015 hPa 3 pioggia leggera +18.6° perc. +18.3° 0.21 mm 15.3 NO max 26.2 Maestrale 69 % 1014 hPa 6 pioggia leggera +19.5° perc. +19.3° 0.21 mm 12.2 NO max 22.6 Maestrale 66 % 1015 hPa 9 nubi sparse +22.6° perc. +22.3° prob. 13 % 21.3 NO max 28.1 Maestrale 53 % 1014 hPa 12 pioggia leggera +20.4° perc. +20.4° 0.42 mm 18 ONO max 26 Maestrale 72 % 1015 hPa 15 pioggia leggera +21.1° perc. +21° 0.34 mm 18 NO max 29.7 Maestrale 67 % 1014 hPa 18 pioggia leggera +20.3° perc. +20.2° 0.16 mm 15.5 NNO max 25.8 Maestrale 71 % 1014 hPa 21 pioggia leggera +19.9° perc. +19.9° 0.19 mm 11.1 NNO max 17.5 Maestrale 77 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 19:01

