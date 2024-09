Meteo Siracusa, le previsioni per domani mercoledì 4 settembre

MeteoWeb

Mercoledì 4 Settembre a Siracusa si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Tuttavia, saranno presenti alcune variazioni nelle prime ore del mattino con la possibilità di piogge leggere.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 10%. Le temperature si manterranno intorno ai 26-27°C, con una percezione di calore leggermente superiore. I venti soffieranno da Sud Ovest con una velocità di circa 12-14km/h.

Nelle prime ore del mattino, precisamente tra le 03:00 e le 05:00, è prevista la presenza di piogge leggere con una probabilità variabile tra il 4% e il 26%. Le temperature si attesteranno intorno ai 25-26°C con una percezione di calore simile. I venti continueranno a provenire da Ovest – Sud Ovest con intensità tra i 11-14km/h.

Durante la mattina, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che varierà tra il 25% e il 48%. Le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i 29-30°C, con una percezione di calore che potrà superare i 31°C. I venti si orienteranno da Sud con una velocità tra i 11-19km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa inferiore al 5%. Le temperature massime saranno di circa 30-31°C, con una percezione di calore che potrà superare i 33°C. I venti soffieranno da Sud – Sud Ovest con intensità tra i 24-30km/h.

In serata, il cielo sarà nuovamente sereno con una leggera presenza di nuvole intorno al 2-4%. Le temperature si manterranno intorno ai 27-28°C, con una percezione di calore che potrà raggiungere i 30°C. I venti continueranno a provenire da Ovest – Sud Ovest con una velocità tra i 10-15km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Siracusa per Mercoledì 4 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni stabili e soleggiate, con la possibilità di piogge leggere nelle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno elevate durante il giorno, con venti moderati provenienti da Sud – Sud Ovest. Resta comunque consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° prob. 17 % 11.6 OSO max 13.1 Libeccio 69 % 1014 hPa 4 pioggia leggera +25.3° perc. +25.7° 0.1 mm 11.4 OSO max 12.9 Libeccio 70 % 1014 hPa 7 nubi sparse +27.2° perc. +28.6° prob. 11 % 8.5 SO max 10.7 Libeccio 63 % 1015 hPa 10 nubi sparse +29.4° perc. +31.7° prob. 3 % 17.9 S max 19 Ostro 60 % 1014 hPa 13 cielo sereno +30.6° perc. +33.8° prob. 1 % 25.4 SSO max 28.4 Libeccio 59 % 1012 hPa 16 cielo sereno +30.3° perc. +33.3° prob. 4 % 25.6 SSO max 30.2 Libeccio 60 % 1011 hPa 19 cielo sereno +28° perc. +30.8° prob. 4 % 15.4 OSO max 21.9 Libeccio 72 % 1012 hPa 22 cielo sereno +27.3° perc. +29.4° prob. 1 % 10.5 OSO max 12.4 Libeccio 71 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 19:19

