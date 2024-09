Previsioni Meteo Crotone: il bollettino per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Mercoledì 18 Settembre a Crotone si presenteranno variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da piogge leggere e un successivo miglioramento nel corso della mattinata. Le previsioni del tempo indicano un progressivo diradamento delle nuvole, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, si prevedono piogge intermittenti, mentre la serata si concluderà con cieli sereni.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno instabili, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo sereno. La temperatura si attesterà intorno ai 20,4°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. L’umidità sarà alta, intorno al 70%, e si registreranno anche delle raffiche di vento fino a 9,1 km/h.

Nella mattina, il cielo si schiarirà notevolmente, con temperature che saliranno fino a 22,6°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con solo poche nuvole e una leggera brezza che continuerà a soffiare da Nord. L’umidità scenderà al 66%, rendendo l’aria più gradevole.

Il pomeriggio porterà un cambiamento, con l’arrivo di piogge leggere che si intensificheranno. Le temperature si manterranno attorno ai 23,5°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino all’83%. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che potrebbero raggiungere i 0,6 mm. L’umidità si attesterà intorno al 64%, e il vento sarà moderato, proveniente da Est-Sud Est.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo miglioreranno nuovamente, con cieli sereni e temperature in calo fino a 21,6°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, e l’umidità si manterrà attorno al 67%.

In conclusione, le previsioni meteo per Crotone nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con cieli sereni e temperature in aumento. Giovedì e Venerdì si prevede un clima più stabile, con poche nuvole e temperature che potrebbero superare i 25°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Crotone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.4° perc. +20.4° 0.17 mm 9.4 NNO max 9.1 Maestrale 70 % 1012 hPa 3 pioggia leggera +20.6° perc. +20.6° 0.12 mm 12.3 NNO max 12.1 Maestrale 71 % 1012 hPa 6 cielo sereno +21° perc. +21° prob. 37 % 12.6 NNO max 13.9 Maestrale 70 % 1013 hPa 9 nubi sparse +23.3° perc. +23.3° prob. 26 % 8.7 N max 9 Tramontana 63 % 1014 hPa 12 nubi sparse +24.1° perc. +24.1° prob. 28 % 9.6 ESE max 9.4 Scirocco 61 % 1014 hPa 15 pioggia leggera +23.5° perc. +23.6° 0.6 mm 6.1 ESE max 5.6 Scirocco 64 % 1014 hPa 18 nubi sparse +22.5° perc. +22.6° prob. 39 % 6.1 S max 7.5 Ostro 69 % 1014 hPa 21 cielo sereno +21.9° perc. +21.9° prob. 32 % 8.4 OSO max 10 Libeccio 68 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 18:50

