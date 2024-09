Previsioni Meteo Guidonia: il bollettino per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Guidonia di Giovedì 26 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre dalla mattina in poi il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature. La ventilazione sarà moderata, con brezze che accompagneranno la giornata, rendendo l’atmosfera piacevole.

Durante la notte, tra le 00:00 e le 05:00, il meteo si presenterà con nubi sparse e temperature che varieranno da +17,5°C a +17,1°C. La copertura nuvolosa si attesterà tra il 48% e il 82%, mentre la velocità del vento sarà compresa tra 8,3 km/h e 9,7 km/h, proveniente principalmente da Est. L’umidità si manterrà alta, oscillando attorno all’85%.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 06:00, il cielo diventerà coperto fino alle 07:00, per poi schiarirsi progressivamente. Le temperature saliranno, raggiungendo i 20,3°C alle 07:00 e i 26,5°C intorno alle 12:00. La copertura nuvolosa si ridurrà notevolmente, passando dal 85% al 41%. La velocità del vento aumenterà, arrivando a 16,8 km/h nel tardo mattino, mantenendo una direzione prevalentemente meridionale.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 25°C. La ventilazione sarà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 23,7 km/h. L’umidità si manterrà tra il 49% e il 68%, rendendo l’aria fresca e piacevole. Non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia praticamente assente.

La sera si presenterà con cieli sereni e temperature in calo, che scenderanno fino a 18,9°C entro le 23:00. La ventilazione rimarrà leggera, con velocità attorno ai 10 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi intorno all’80%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Guidonia nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature gradevoli e cieli sereni. Si prevede che il bel tempo continui anche nei giorni successivi, rendendo ideale il periodo per attività all’aperto. Tuttavia, è sempre consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteorologiche possono variare.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Guidonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.5° perc. +17.5° prob. 13 % 8.3 E max 8.5 Levante 85 % 1017 hPa 3 nubi sparse +17.2° perc. +17.2° prob. 4 % 9.6 E max 12 Levante 86 % 1016 hPa 6 cielo coperto +18° perc. +18° Assenti 9.7 ESE max 15.6 Scirocco 85 % 1016 hPa 9 nubi sparse +23.9° perc. +23.9° Assenti 13.9 SSE max 22.8 Scirocco 61 % 1017 hPa 12 nubi sparse +26.5° perc. +26.5° Assenti 16.8 S max 21.2 Ostro 48 % 1015 hPa 15 cielo sereno +25.2° perc. +25.2° Assenti 16.5 S max 22.6 Ostro 55 % 1015 hPa 18 cielo sereno +21° perc. +21° Assenti 8.7 SE max 15.8 Scirocco 73 % 1015 hPa 21 cielo sereno +19.5° perc. +19.6° Assenti 9.9 ESE max 17 Scirocco 78 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:54

