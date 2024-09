Previsioni Meteo Guidonia: il bollettino per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Sabato 28 Settembre a Guidonia si preannuncia come una giornata caratterizzata da un netto miglioramento delle condizioni meteo rispetto ai giorni precedenti. Dopo una notte di piogge leggere, le previsioni del tempo indicano un progressivo diradamento delle nubi, con l’arrivo di ampie schiarite nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con una massima che raggiungerà i 22,8°C intorno a mezzogiorno. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 25,4 km/h.

Durante il pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, favorendo un clima piacevole e ideale per attività all’aperto. Le temperature si attesteranno attorno ai 21°C, con un’umidità che si manterrà su livelli accettabili, intorno al 52%. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15,2°C. La ventilazione si attenuerà, rendendo l’atmosfera più tranquilla.

Nel dettaglio, la notte inizierà con cielo sereno e temperature attorno ai 20,5°C, mentre le piogge leggere che hanno caratterizzato le prime ore del giorno si esauriranno. Dalle 06:00, la situazione meteo inizierà a migliorare ulteriormente, con un cielo coperto che si trasformerà in nubi sparse. La mattina si presenterà con temperature in aumento, raggiungendo i 22,8°C entro le 10:00.

Nel pomeriggio, il cielo sarà completamente sereno, con temperature che toccheranno i 21,6°C alle 14:00 e scenderanno gradualmente fino a 18,3°C alle 17:00. La sera si preannuncia tranquilla, con un cielo sereno e temperature che scenderanno lentamente fino a 15,2°C a mezzanotte.

In conclusione, le previsioni meteo per Guidonia indicano un miglioramento significativo rispetto ai giorni precedenti, con un sabato all’insegna del sole e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un clima stabile e temperature che si manterranno su valori simili. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questa situazione per trascorrere momenti all’aperto, godendo di un clima favorevole.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Guidonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +20.5° perc. +20.9° prob. 29 % 6.2 ESE max 9.1 Scirocco 88 % 1012 hPa 3 pioggia leggera +19.8° perc. +20.2° 0.75 mm 8.2 SSE max 12.8 Scirocco 91 % 1012 hPa 6 pioggia leggera +20.3° perc. +20.8° 0.23 mm 8.6 S max 18 Ostro 90 % 1012 hPa 9 nubi sparse +21.9° perc. +21.7° prob. 27 % 14.5 SO max 21.1 Libeccio 60 % 1013 hPa 12 nubi sparse +22.5° perc. +22° prob. 15 % 17.2 SO max 23.4 Libeccio 45 % 1013 hPa 15 cielo sereno +21.2° perc. +20.7° Assenti 14.3 SSO max 16.7 Libeccio 52 % 1013 hPa 18 cielo sereno +17.6° perc. +17.2° Assenti 8.4 SSE max 16.4 Scirocco 67 % 1015 hPa 21 cielo sereno +16.1° perc. +15.7° Assenti 7.8 E max 9.7 Levante 74 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.