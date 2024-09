Previsioni Meteo Isola di Capo Rizzuto: il bollettino per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Isola di Capo Rizzuto di Venerdì 13 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà coperto, ma già dalle prime ore del mattino si assisterà a un miglioramento, con l’arrivo di cieli sereni. La ventilazione si presenterà sostenuta, con raffiche che potrebbero raggiungere intensità considerevoli.

Nella notte, tra le 00:00 e le 05:00, il cielo risulterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 23°C. La velocità del vento sarà di circa 31 km/h, proveniente da Ovest – Sud Ovest, con raffiche che potranno superare i 39 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 70%, creando una sensazione di freschezza. A partire dalle 06:00, il cielo inizierà a schiarirsi, con nubi sparse e una temperatura che salirà fino a 24,3°C.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo sarà sereno, con temperature che raggiungeranno i 26°C intorno a mezzogiorno. La ventilazione rimarrà forte, con velocità che si aggireranno tra i 35 km/h e i 42 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi sotto il 50%. Questo clima favorevole favorirà attività all’aperto, rendendo la mattinata ideale per passeggiate e sport.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare, passando da 25,7°C alle 13:00 fino a 22,7°C alle 17:00. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una ventilazione che si manterrà sostenuta, attorno ai 25 km/h. L’umidità si stabilizzerà intorno al 50%, garantendo una sensazione di freschezza. Non si prevedono precipitazioni, il che contribuirà a mantenere un clima asciutto e piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 21°C. Il cielo rimarrà sereno, con poche nuvole che non influenzeranno le condizioni generali. La ventilazione si attenuerà leggermente, ma rimarrà comunque presente, con velocità di circa 22 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma non raggiungerà livelli critici.

In conclusione, le previsioni del tempo per Isola di Capo Rizzuto indicano una giornata di Venerdì 13 Settembre all’insegna del bel tempo e della ventilazione sostenuta. I prossimi giorni si preannunciano simili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli sereni. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno condizioni ideali per godere delle bellezze naturali della zona.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Isola di Capo Rizzuto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +23.3° perc. +23.5° Assenti 31 OSO max 38.6 Libeccio 69 % 1008 hPa 3 cielo coperto +22.9° perc. +23.2° prob. 10 % 31.3 OSO max 43.6 Libeccio 72 % 1008 hPa 6 nubi sparse +24.3° perc. +24.5° prob. 32 % 35.1 SO max 56.6 Libeccio 64 % 1008 hPa 9 cielo sereno +25° perc. +25.1° prob. 42 % 40.1 OSO max 55.4 Libeccio 57 % 1009 hPa 12 cielo sereno +26° perc. +26° prob. 22 % 42.3 O max 53.9 Ponente 49 % 1009 hPa 15 cielo sereno +24.6° perc. +24.5° prob. 7 % 33.6 O max 44.9 Ponente 52 % 1009 hPa 18 cielo sereno +21.9° perc. +21.4° prob. 7 % 24.6 O max 40.5 Ponente 51 % 1010 hPa 21 cielo sereno +21.8° perc. +21.4° Assenti 23.2 OSO max 37.5 Libeccio 54 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 18:58

