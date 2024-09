Previsioni Meteo Isola di Capo Rizzuto: tutti i dettagli per il weekend 20 – 22 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, si prevedono piogge leggere con una temperatura di circa 22,1°C e una copertura nuvolosa del 99%. Il vento soffierà da Ovest-Sud Ovest a una velocità tra 8,1 km/h e 9,9 km/h. Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che raggiungeranno 23,8°C. Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 24,5°C e la probabilità di pioggia aumenterà al 26%. Sabato sarà sereno con temperature che saliranno a 22,7°C e un vento sostenuto fino a 26,2 km/h. Domenica, invece, si prevede un ritorno delle precipitazioni con temperature intorno ai 23,1°C.

Venerdì 20 Settembre

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, le condizioni meteorologiche si presenteranno con pioggia leggera. La temperatura si manterrà intorno ai 22,1°C, con una temperatura percepita di 21,8°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 99%, e la velocità del vento varierà tra 8,1 km/h e 9,9 km/h, proveniente da Ovest-Sud Ovest. Le precipitazioni saranno leggere, con un’intensità di 0,11 mm. L’umidità si attesterà attorno al 53%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1013 hPa.

Proseguendo verso la mattina, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 22,5°C alle 07:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 15,4 km/h. La probabilità di pioggia sarà bassa, con un’umidità che si manterrà attorno al 58%. Alle 09:00, la temperatura salirà a 23,8°C, ma il cielo continuerà a essere coperto.

Nel pomeriggio, le condizioni non cambieranno significativamente, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 24,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 89%, e la velocità del vento si manterrà tra 14,1 km/h e 18,8 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà, raggiungendo il 26% alle 15:00.

Infine, nella sera, il cielo inizierà a schiarirsi, con poche nuvole e temperature in calo fino a 21,6°C alle 21:00. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 12,7 km/h, e l’umidità aumenterà fino al 62%. La pressione atmosferica si attesterà a 1017 hPa.

Sabato 21 Settembre

La notte di Sabato 21 Settembre si preannuncia serena, con temperature che scenderanno a 20,5°C alle 01:00. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 20,4 km/h. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 0%, e l’umidità si manterrà al 68%. La pressione atmosferica salirà a 1018 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno e le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 22,7°C alle 08:00. La velocità del vento si manterrà tra 25,4 km/h e 26,2 km/h, rendendo la giornata particolarmente ventilata. L’umidità scenderà al 65%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1019 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo inizierà a coprirsi, con temperature che si attesteranno attorno ai 22,9°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 99% alle 15:00, e la velocità del vento diminuirà a 13,3 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno all’8%.

Nella sera, il cielo sarà coperto e le temperature scenderanno a 21,1°C alle 21:00. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 6,7 km/h, e l’umidità aumenterà fino al 66%. La pressione atmosferica si attesterà a 1020 hPa.

Domenica 22 Settembre

La notte di Domenica 22 Settembre si presenterà con un cielo coperto, con temperature intorno ai 20,6°C alle 01:00. La velocità del vento sarà leggera, attorno ai 7,2 km/h, e l’umidità si manterrà al 64%. La pressione atmosferica sarà di 1020 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature saliranno a 22,5°C alle 08:00. La velocità del vento si attesterà attorno ai 9,7 km/h, con un’umidità che si manterrà al 65%. La probabilità di pioggia rimarrà bassa.

Nel pomeriggio, si prevede pioggia leggera a partire dalle 12:00, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 23,1°C. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e la velocità del vento sarà di circa 7,5 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà, con un’intensità di 0,13 mm.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno a 21,3°C alle 21:00. La velocità del vento sarà leggera, attorno ai 7,6 km/h, e l’umidità aumenterà fino al 73%.

In conclusione, il fine settimana si presenterà con un inizio variabile, con Venerdì caratterizzato da pioggia leggera e un Sabato prevalentemente sereno. Tuttavia, Domenica porterà con sé un ritorno delle precipitazioni. Sarà quindi consigliabile prepararsi per eventuali cambiamenti meteorologici, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto.

