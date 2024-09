Previsioni Meteo Ragusa: tutti i dettagli per il weekend 20 – 22 Settembre

MeteoWeb

Venerdì 20 Settembre si prevede un inizio con pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 99%, con temperature intorno ai +18,8°C. Il vento soffierà da Ovest-Sud Ovest a 13 km/h, con raffiche fino a 26,6 km/h. Nel pomeriggio, le condizioni miglioreranno, con temperature che raggiungeranno i +21,8°C e un cielo che passerà a nubi sparse. Sabato 21 Settembre, il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature stabili attorno ai 22°C e senza precipitazioni. Domenica 22 Settembre, si assisterà a un ritorno della pioggia leggera nel pomeriggio, con temperature intorno ai 21,6°C.

Venerdì 20 Settembre

Durante la notte di Venerdì 20 Settembre, si registreranno condizioni di pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 99%. La temperatura si attesterà intorno ai +18,8°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di 13 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 26,6 km/h, creando una brezza vivace. Le precipitazioni saranno modeste, con un accumulo di 0,81 mm di pioviggine e un’umidità del 77%.

Proseguendo nella mattina, il tempo continuerà a essere caratterizzato da pioggia leggera. La temperatura salirà leggermente, raggiungendo i +19°C alle 07:00 e i +20,6°C alle 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 99%, mentre la velocità del vento varierà tra 7,7 km/h e 15,2 km/h. Le precipitazioni continueranno a essere presenti, ma con intensità in diminuzione.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. A partire dalle 13:00, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 87% e la temperatura raggiungerà i +21,8°C. Con il passare delle ore, si passerà a nubi sparse e la temperatura scenderà leggermente a +20,4°C alle 16:00. La velocità del vento si manterrà intorno ai 11,8 km/h.

Infine, nella sera, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno. Alle 19:00, la temperatura sarà di +18,2°C e continuerà a scendere fino a +17,6°C alle 23:00. La velocità del vento sarà più contenuta, oscillando tra 4 km/h e 5,9 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma le precipitazioni saranno assenti.

Sabato 21 Settembre

La notte di Sabato 21 Settembre si presenterà con poche nuvole e una temperatura di +17,4°C. La copertura nuvolosa sarà del 24%, con una leggera brezza proveniente da Nord Est a 7,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si attesterà attorno all’82%.

Nella mattina, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100% entro le 02:00. La temperatura varierà tra +17,2°C e +22,2°C alle 09:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 16 km/h. Non si registreranno precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà elevata, attorno all’59%.

Durante il pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 22°C. La velocità del vento si manterrà tra 14 km/h e 19,7 km/h, con una leggera brezza. Non si prevedono piogge, ma l’umidità continuerà a essere alta, attorno al 70%.

Nella sera, le condizioni meteo non subiranno significativi cambiamenti, mantenendo un cielo coperto. La temperatura scenderà a +18,1°C alle 21:00 e a +17,9°C alle 22:00. La velocità del vento sarà contenuta, con valori intorno ai 7,6 km/h. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni.

Domenica 22 Settembre

La notte di Domenica 22 Settembre si presenterà con un cielo coperto e temperature che si aggireranno intorno ai +18°C. La copertura nuvolosa sarà del 94%, con una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est a 6,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature che saliranno fino a +22,1°C alle 09:00. La velocità del vento sarà di circa 8,9 km/h e l’umidità si manterrà attorno al 59%. Non si registreranno piogge.

Durante il pomeriggio, si assisterà a un cambiamento delle condizioni meteo, con l’arrivo di pioggia leggera a partire dalle 13:00. La temperatura si attesterà intorno ai 21,6°C e le precipitazioni saranno moderate, con un accumulo di 0,28 mm. La velocità del vento si manterrà sui 15 km/h.

Nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura scenderà a +18°C alle 21:00. La velocità del vento sarà contenuta, con valori intorno ai 4,6 km/h. Non si prevedono ulteriori precipitazioni.

Conclusioni

Il fine settimana a Ragusa si preannuncia variabile, con un Venerdì caratterizzato da piogge leggere e un Sabato prevalentemente nuvoloso. Domenica porterà un ritorno delle piogge nel pomeriggio, ma con temperature gradevoli. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione le condizioni meteorologiche, in particolare per Domenica, quando le piogge potrebbero influenzare i programmi.

