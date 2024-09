Previsioni Meteo Roma: tutti i dettagli per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Roma per Domenica 15 Settembre si presenteranno con un clima prevalentemente stabile e gradevole. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La mattina porterà un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 24,8°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da una copertura nuvolosa variabile. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre le temperature scenderanno leggermente, mantenendosi comunque sopra i 20°C. Infine, la sera offrirà un cielo sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18°C.

Durante la notte, le temperature si manterranno fresche, oscillando tra 14°C e 16°C. La copertura nuvolosa sarà piuttosto alta, con una percentuale che varierà dal 31% al 83%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 16,2 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 48%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e temperature in aumento. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 19°C, mentre alle 11:00 si raggiungeranno i 23,9°C. La copertura nuvolosa si ridurrà, portando un miglioramento delle condizioni meteo. La velocità del vento sarà moderata, con valori che si attesteranno intorno ai 9,8 km/h.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà gradevole, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 25°C. Tuttavia, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 88% intorno alle 13:00. Le condizioni di vento saranno più vivaci, con raffiche che potranno arrivare fino a 24,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo il clima asciutto e favorevole per attività all’aperto.

La sera si presenterà con un cielo sereno e temperature in calo, che scenderanno fino a 18°C. La velocità del vento si ridurrà, rendendo l’atmosfera più tranquilla. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Roma nei prossimi giorni indicano un clima stabile e piacevole. Lunedì e Martedì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con valori che potrebbero superare i 26°C. Tuttavia, si consiglia di monitorare eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo, poiché la situazione potrebbe variare. In generale, si prospetta un inizio di settimana all’insegna del bel tempo, ideale per godere delle bellezze della capitale.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Roma

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16° perc. +14.8° Assenti 8.3 N max 13 Tramontana 48 % 1015 hPa 3 nubi sparse +14.5° perc. +13.4° Assenti 9.7 N max 16.2 Tramontana 52 % 1014 hPa 6 nubi sparse +14.9° perc. +13.8° Assenti 9.2 N max 15.9 Tramontana 52 % 1015 hPa 9 nubi sparse +20.8° perc. +19.9° Assenti 9.9 N max 15.6 Tramontana 36 % 1014 hPa 12 nubi sparse +24.8° perc. +24.2° Assenti 6.8 NO max 13.4 Maestrale 32 % 1013 hPa 15 nubi sparse +24.4° perc. +23.9° Assenti 19.4 O max 19.3 Ponente 40 % 1013 hPa 18 nubi sparse +20.3° perc. +19.8° Assenti 10.8 O max 22.2 Ponente 57 % 1013 hPa 21 cielo sereno +18.7° perc. +18.4° Assenti 6 NO max 11.6 Maestrale 67 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 19:14

