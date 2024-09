Previsioni Meteo Torino: il bollettino per il weekend 27 – 29 Settembre

MeteoWeb

Venerdì 27 Settembre si prevede un cielo coperto durante la notte, con una copertura nuvolosa del 94% e temperature intorno ai +14,8°C. La probabilità di precipitazioni è del 74%, ma non si prevedono piogge. Al mattino, il cielo si schiarirà, raggiungendo i +19,7°C entro le 10:00. Nel pomeriggio, la temperatura massima toccherà i 22°C. Dalla sera, arriveranno piogge leggere con accumuli di 0,91 mm. Sabato 28 Settembre sarà sereno, con temperature che saliranno fino a +20,6°C. Domenica 29 Settembre si manterrà serena, con temperature attorno ai +18,5°C nel pomeriggio.

Venerdì 27 Settembre

Durante la notte di Venerdì 27 Settembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 94%. La temperatura si attesterà intorno ai +14,8°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di 5,6 km/h proveniente da Sud-Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 8,9 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 74%, ma non si prevedono piogge. L’umidità sarà elevata, attorno al 96%, e la pressione atmosferica si manterrà a 1005 hPa.

Nella mattina, il cielo si schiarirà con nubi sparse e una copertura nuvolosa ridotta al 27%. La temperatura salirà a +14,1°C alle 01:00, per poi raggiungere i +19,7°C entro le 10:00. La velocità del vento varierà tra 2,2 km/h e 6,7 km/h, mantenendosi prevalentemente da Nord-Est. L’umidità scenderà progressivamente, toccando il 68% alle 10:00.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 65%. La temperatura massima si attesterà intorno ai 22°C alle 13:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 9,4 km/h alle 15:00, con una probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 31%. L’umidità si manterrà attorno al 72%.

La sera porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 17:00. Le temperature scenderanno fino a +14,4°C alle 21:00, con una copertura nuvolosa che scenderà al 13%. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 5,6 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che raggiungeranno 0,91 mm entro le 20:00. L’umidità rimarrà alta, attorno all’86%.

Sabato 28 Settembre

Nella notte di Sabato 28 Settembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa molto bassa, solo 7%. Le temperature scenderanno a +13°C a mezzanotte e continueranno a diminuire fino a +12,3°C alle 02:00. La velocità del vento sarà leggera, attorno ai 5,1 km/h da Nord-Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 79%.

La mattina si preannuncia splendida, con cielo sereno e temperature che saliranno rapidamente fino a +19,9°C alle 11:00. La velocità del vento rimarrà moderata, oscillando tra 1,2 km/h e 7,4 km/h, sempre da Sud-Sud Est. L’umidità scenderà ulteriormente, raggiungendo il 40% alle 11:00.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20,6°C alle 15:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 8,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia molto bassa, attorno al 7%.

La sera porterà un cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature scenderanno a +12,3°C alle 22:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 5,3 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà leggermente, ma non si prevedono accumuli significativi.

Domenica 29 Settembre

Durante la notte di Domenica 29 Settembre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 27%. Le temperature si attesteranno intorno ai +11,5°C a mezzanotte, scendendo a +10,3°C alle 03:00. La velocità del vento sarà leggera, attorno ai 2,2 km/h da Nord-Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 56%.

La mattina si presenterà con cielo sereno e temperature che saliranno fino a +15,2°C alle 09:00. La velocità del vento rimarrà bassa, attorno ai 4,4 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, raggiungendo il 45%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con temperature che toccheranno i +18,5°C alle 14:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, fino a 7 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo una probabilità di pioggia molto bassa.

La sera continuerà con cielo sereno, con temperature che scenderanno a +12,6°C alle 20:00. La velocità del vento sarà leggera, attorno ai 3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 66%.

Conclusioni

Il fine settimana a Torino si preannuncia variabile, con un Venerdì caratterizzato da piogge leggere nel pomeriggio e in serata, seguito da un Sabato di sole e temperature gradevoli. La Domenica si presenterà serena e mite, ideale per attività all’aperto. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di un Sabato splendido, mentre chi preferisce un clima più fresco troverà la Domenica perfetta per una passeggiata.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.