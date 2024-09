Previsioni Meteo Vignola: tutti i dettagli per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Vignola di Venerdì 13 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità, con piogge che si alterneranno a momenti di schiarita. Durante la notte, si registreranno piogge moderate, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13,3°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che raggiungerà il 95%. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno arrivare fino a 23,4 km/h.

Nella mattina, le piogge continueranno a manifestarsi, sebbene con intensità leggera. Le temperature si manterranno attorno ai 12°C e 15°C, con una leggera diminuzione rispetto alla notte. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e l’umidità si manterrà sopra il 90%. Le condizioni di pioggia leggera si protrarranno fino a metà mattina, con accumuli di precipitazioni che non supereranno i 1,2 mm.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un lieve miglioramento, con piogge che si attenueranno, ma non scompariranno del tutto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 13°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La copertura nuvolosa inizierà a diradarsi, portando a momenti di sole, ma le probabilità di pioggia rimarranno elevate, con accumuli che potranno arrivare fino a 1,39 mm.

Con l’arrivo della sera, il clima si presenterà più sereno, con un cielo che si schiarirà progressivamente. Le temperature scenderanno, raggiungendo valori intorno ai 9°C. L’umidità si manterrà attorno al 90%, ma le precipitazioni saranno assenti, permettendo di godere di una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Vignola di Venerdì 13 Settembre evidenziano una giornata inizialmente piovosa, seguita da un miglioramento nel pomeriggio e una serata serena. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Pertanto, si consiglia di prepararsi a un weekend all’insegna del bel tempo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Vignola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +12.5° perc. +12.2° 0.33 mm 4.8 SSO max 15.2 Libeccio 92 % 1007 hPa 4 pioggia leggera +11.8° perc. +11.3° 0.13 mm 9.9 S max 22.8 Ostro 88 % 1006 hPa 7 pioggia leggera +12.1° perc. +11.8° 0.1 mm 9.3 SE max 18.8 Scirocco 90 % 1006 hPa 10 pioggia leggera +15.9° perc. +15.3° 0.42 mm 7.7 SO max 12.7 Libeccio 68 % 1006 hPa 13 pioggia moderata +15.1° perc. +14.7° 1.39 mm 9.6 OSO max 15.7 Libeccio 80 % 1006 hPa 16 pioggia leggera +13.6° perc. +13.2° 0.75 mm 6.7 OSO max 15 Libeccio 83 % 1007 hPa 19 cielo sereno +9.9° perc. +9.9° prob. 13 % 0.9 NE max 3.5 Grecale 90 % 1010 hPa 22 cielo sereno +8.8° perc. +8.8° prob. 11 % 4.4 NNE max 5 Grecale 94 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 19:15

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.