Meteo Biella, le previsioni per domani giovedì 17 ottobre

Le previsioni meteo per Giovedì 17 Ottobre a Biella indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. La pioggia, che accompagnerà gran parte della giornata, si presenterà con intensità variabile, alternando momenti di pioggia leggera a fasi di pioggia moderata e, in serata, anche di forte pioggia. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando attorno ai 14°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, superando il 96%.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e il vento soffierà da Nord Est a una velocità di circa 3-4 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che raggiungeranno i 1,26 mm.

Nella mattina, la situazione non subirà significative variazioni. La pioggia continuerà a cadere, mantenendo una temperatura percepita di circa 14°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 5 km/h, mentre l’umidità rimarrà elevata. Le precipitazioni si attesteranno attorno ai 0,99 mm.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un proseguimento della pioggia, con intensità che potrà variare da leggera a moderata. Le temperature si manterranno stabili, e l’umidità continuerà a essere alta. Le raffiche di vento potrebbero aumentare, ma rimarranno comunque contenute. Gli accumuli di pioggia si aggireranno intorno ai 1,41 mm.

La sera porterà un incremento dell’intensità della pioggia, con momenti di forte pioggia previsti. Le temperature non subiranno variazioni significative, mantenendosi attorno ai 14°C. Le precipitazioni potrebbero superare i 6 mm nella fase finale della giornata, rendendo necessario prestare attenzione a eventuali allagamenti.

In conclusione, le previsioni meteo per Biella nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento. Si prevede che il maltempo continui a influenzare la regione, con ulteriori piogge attese anche nei giorni successivi. Pertanto, è consigliabile prepararsi a condizioni di maltempo persistente e a mantenere cautela durante gli spostamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +14.1° perc. +14.1° 0.27 mm 3.6 NE max 5.3 Grecale 97 % 1021 hPa 4 pioggia moderata +14° perc. +14° 1.26 mm 4.1 NE max 6.3 Grecale 98 % 1020 hPa 7 pioggia leggera +14.1° perc. +14.2° 0.99 mm 4.9 NE max 9.5 Grecale 98 % 1021 hPa 10 pioggia moderata +14.4° perc. +14.4° 1.35 mm 4.2 NE max 7.9 Grecale 97 % 1021 hPa 13 pioggia leggera +14.7° perc. +14.7° 0.14 mm 5.2 NE max 10.9 Grecale 96 % 1020 hPa 16 pioggia moderata +14.4° perc. +14.5° 1.41 mm 4.2 NE max 7.8 Grecale 98 % 1019 hPa 19 pioggia moderata +14.5° perc. +14.6° 1.5 mm 5.1 NE max 12.4 Grecale 98 % 1019 hPa 22 forte pioggia +14.5° perc. +14.6° 4.94 mm 5.2 NE max 13.6 Grecale 99 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:50 e tramonta alle ore 18:33

