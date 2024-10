Meteo Biella, le previsioni per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Biella si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo instabile, con piogge diffuse che accompagneranno gli abitanti per gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano un’alta copertura nuvolosa, con temperature che si manterranno su valori relativamente miti, oscillando tra i +10°C e i +12,8°C. La presenza di piogge, che varieranno da leggere a moderate, influenzerà notevolmente le attività all’aperto.

Durante la notte, le condizioni di meteo saranno caratterizzate da pioggia leggera e moderata. Le temperature si attesteranno intorno ai +11°C, con un’umidità elevata che raggiungerà il 98%. Il vento sarà debole, con velocità comprese tra 0,8 km/h e 2,2 km/h, proveniente da direzioni variabili. Le precipitazioni continueranno a cadere, accumulando circa 2,48 mm di pioggia entro le prime ore del mattino.

Nella mattina, il meteo non mostrerà segni di miglioramento. Si registreranno forti piogge che porteranno a un incremento delle precipitazioni, con valori che potranno superare i 8 mm entro le ore centrali della giornata. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +12,8°C. Il vento si intensificherà, con raffiche che potranno arrivare fino a 17,6 km/h. L’umidità rimarrà alta, intorno al 96%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una lieve attenuazione delle piogge, che diventeranno moderate. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +12°C, mentre il vento continuerà a soffiare da nord-ovest con intensità moderata. Le precipitazioni si ridurranno, accumulando circa 2,73 mm di pioggia. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 95%, rendendo l’aria piuttosto umida.

La sera porterà un cambiamento nel meteo, con un passaggio a cielo coperto e una diminuzione delle precipitazioni. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi sui +11°C. Il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 94%, ma senza ulteriori precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni meteo per Biella indicano una giornata di Martedì 8 Ottobre all’insegna della pioggia e dell’umidità. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una possibile schiarita e una diminuzione delle piogge. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +11.2° perc. +10.9° 0.5 mm 0.8 SSO max 3 Libeccio 98 % 1015 hPa 4 pioggia moderata +11.3° perc. +11.1° 1.23 mm 1.6 SSE max 3.9 Scirocco 98 % 1012 hPa 7 forte pioggia +11.4° perc. +11.2° 4.41 mm 5 NNE max 10.7 Grecale 99 % 1011 hPa 10 forte pioggia +12.2° perc. +12° 5.86 mm 6.6 NNE max 13.7 Grecale 97 % 1008 hPa 13 pioggia moderata +12.6° perc. +12.4° 2.73 mm 4.3 NNO max 6.5 Maestrale 96 % 1006 hPa 16 pioggia leggera +12.6° perc. +12.4° 0.7 mm 2.4 OSO max 3.5 Libeccio 95 % 1005 hPa 19 pioggia leggera +12.1° perc. +11.8° 0.22 mm 1.5 N max 2.1 Tramontana 95 % 1005 hPa 22 cielo coperto +11.8° perc. +11.5° prob. 46 % 1.2 NNO max 1.4 Maestrale 93 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 18:49

