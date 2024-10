Meteo Bologna, le previsioni per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 20 Ottobre, Bologna si troverà a vivere condizioni meteorologiche caratterizzate da un inizio piovoso, seguito da un progressivo miglioramento nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano che la notte sarà segnata da pioggia leggera e una copertura nuvolosa al 100%, con temperature che si manterranno attorno ai 14,7°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da Nord-Nord Ovest.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni non subiranno significativi cambiamenti, con pioggia moderata prevista fino alle ore 11:00. Le temperature si attesteranno tra i 15°C e i 16,1°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, intorno al 93%. La pioggia si presenterà con intensità variabile, ma si prevede che nel tardo mattino ci sarà una transizione verso cieli più coperti, senza ulteriori precipitazioni.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un netto miglioramento, con il cielo che si presenterà prevalentemente coperto. Le temperature raggiungeranno un massimo di 17°C, mentre la probabilità di pioggia scenderà drasticamente, attestandosi attorno al 5%. Le condizioni di vento si manterranno leggere, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

La sera porterà con sé un ulteriore miglioramento, con la presenza di nubi sparse e temperature in calo, che si attesteranno intorno ai 14°C. L’umidità rimarrà elevata, ma senza la minaccia di precipitazioni. Le condizioni di vento si presenteranno più tranquille, favorendo una serata gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Bologna indicano un inizio di giornata piovoso, seguito da un miglioramento nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteorologiche, con cieli sereni e temperature in aumento. Gli amanti del sole potranno godere di un clima più mite, mentre le piogge di oggi saranno solo un ricordo.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Bologna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +14.7° perc. +14.8° 0.55 mm 7.2 NNO max 15.1 Maestrale 97 % 1020 hPa 3 pioggia leggera +15° perc. +15.1° 0.16 mm 4.8 N max 9.5 Tramontana 97 % 1021 hPa 6 pioggia moderata +15.2° perc. +15.4° 1.04 mm 8.3 NNO max 17.3 Maestrale 99 % 1022 hPa 9 pioggia leggera +15.6° perc. +15.7° 0.37 mm 7.9 N max 17.3 Tramontana 96 % 1024 hPa 12 cielo coperto +16.1° perc. +16.2° prob. 73 % 4.1 NO max 10.1 Maestrale 93 % 1025 hPa 15 cielo coperto +16.9° perc. +17° prob. 5 % 1.7 OSO max 10.6 Libeccio 90 % 1025 hPa 18 cielo coperto +15.4° perc. +15.5° Assenti 4.9 ONO max 6 Maestrale 94 % 1027 hPa 21 nubi sparse +14.6° perc. +14.6° Assenti 5.4 NO max 5.6 Maestrale 95 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 18:17

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.