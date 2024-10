Meteo Bologna, le previsioni per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bologna di Giovedì 10 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, favorendo un abbassamento delle temperature, che toccheranno i 14,3°C. La mattina si avrà un incremento termico, con valori che raggiungeranno i 21,7°C intorno a mezzogiorno. La presenza di venti moderati provenienti da sud contribuirà a mantenere l’aria fresca e asciutta. Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23,5°C, con cieli sereni e una leggera diminuzione della velocità del vento. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14,5°C.

Durante la notte, Bologna vivrà un clima tranquillo con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 17,8°C. La velocità del vento sarà di circa 16,5 km/h, proveniente da sud, con raffiche che potranno raggiungere i 34,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 77%, ma senza precipitazioni previste.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno con una leggera copertura nuvolosa. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 21,2°C entro le 10:00. La velocità del vento aumenterà, toccando i 20 km/h, e l’umidità scenderà al 71%. Non si prevedono piogge, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà sereno, con temperature che toccheranno il picco di 23,5°C. I venti si faranno più leggeri, con velocità che si attesteranno attorno ai 14,6 km/h. L’umidità continuerà a diminuire, portandosi al 54%. Questo sarà un momento perfetto per godere di una passeggiata o di un pranzo all’aperto.

La sera si preannuncia fresca e serena, con temperature che scenderanno fino a 14,5°C. I venti saranno leggeri, rendendo l’atmosfera piacevole. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo l’81%, ma senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bologna nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli sereni. Venerdì e Sabato si prevede un ulteriore aumento delle temperature, mentre la possibilità di pioggia rimarrà bassa. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere della bellezza autunnale della città.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Bologna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.8° perc. +17.7° prob. 11 % 16.5 S max 34.6 Ostro 77 % 1004 hPa 3 cielo sereno +18.2° perc. +18° prob. 7 % 17.9 S max 39.6 Ostro 74 % 1002 hPa 6 cielo sereno +18.5° perc. +18.4° prob. 11 % 21.7 S max 49.9 Ostro 77 % 1000 hPa 9 nubi sparse +20.6° perc. +20.6° prob. 58 % 21.8 S max 46.6 Ostro 72 % 1000 hPa 12 nubi sparse +23.4° perc. +23.2° prob. 53 % 22.3 SO max 44.5 Libeccio 55 % 1000 hPa 15 cielo sereno +22.3° perc. +22° prob. 22 % 14.6 OSO max 25.1 Libeccio 54 % 999 hPa 18 cielo sereno +15.7° perc. +15.2° prob. 15 % 10.2 OSO max 16.3 Libeccio 70 % 1002 hPa 21 cielo sereno +14.5° perc. +14.1° prob. 3 % 6.8 SO max 7.5 Libeccio 81 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 18:33

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.