Meteo Fidenza, le previsioni per domani domenica 13 ottobre

Le previsioni meteo per Domenica 13 Ottobre a Fidenza indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 19°C nel pomeriggio, mentre la mattina si registreranno valori intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con punte del 100% nel pomeriggio, e le condizioni di umidità si manterranno elevate, oscillando tra l’80% e il 90%. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, sebbene il cielo nuvoloso possa influenzare la percezione del calore.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 13-14°C, con un cielo inizialmente coperto che si aprirà a nubi sparse nelle ore successive. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità sarà alta, attorno all’84%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1019 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 18°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, e il vento continuerà a soffiare da Ovest a Sud Ovest con intensità leggera. L’umidità si manterrà sopra il 70%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 19°C, con un cielo ancora coperto. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 2%, e il vento si farà più debole, con velocità che non supereranno i 8 km/h. L’umidità potrebbe aumentare leggermente, ma non si prevedono condizioni di maltempo.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno attorno ai 15°C. Il cielo continuerà a presentarsi nuvoloso, con una diminuzione della copertura nuvolosa a 42%. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, e il vento si manterrà leggero.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 13 Ottobre a Fidenza suggeriscono una giornata di cielo coperto e temperature miti, senza precipitazioni significative. Nei giorni successivi, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con una possibile schiarita e un aumento delle temperature. Tuttavia, l’umidità rimarrà alta, influenzando la sensazione di calore. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni, tenendo presente che il cielo potrebbe rimanere nuvoloso.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.9° perc. +13.6° Assenti 8.1 OSO max 10.3 Libeccio 84 % 1019 hPa 3 nubi sparse +13.5° perc. +13° Assenti 8.5 OSO max 10.7 Libeccio 83 % 1017 hPa 6 nubi sparse +13.7° perc. +13.4° Assenti 6.6 O max 10 Ponente 87 % 1018 hPa 9 cielo coperto +16.8° perc. +16.5° prob. 11 % 6.1 ONO max 9.9 Maestrale 77 % 1019 hPa 12 cielo coperto +18.9° perc. +18.7° prob. 5 % 7.1 O max 11.6 Ponente 71 % 1018 hPa 15 cielo coperto +19° perc. +18.9° Assenti 4.4 OSO max 9.9 Libeccio 73 % 1017 hPa 18 cielo coperto +15.6° perc. +15.5° Assenti 5.7 SSO max 6.8 Libeccio 87 % 1018 hPa 21 nubi sparse +14.8° perc. +14.6° Assenti 5.5 SSO max 6 Libeccio 89 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 18:33

