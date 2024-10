Meteo Siracusa, le previsioni per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Siracusa di Lunedì 21 Ottobre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da nubi sparse e temperature miti. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 20,1°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a condizioni di cielo coperto nel pomeriggio, accompagnate da piogge leggere. La giornata si concluderà con un incremento delle precipitazioni, che si intensificheranno nella sera.

Durante la notte, le temperature si manterranno stabili intorno ai 19,8°C, con una copertura nuvolosa che varierà dal 32% al 61%. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra 1,5 km/h e 6,2 km/h, e la probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse e le temperature saliranno fino a 21,9°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno all’80%, con venti leggeri che soffieranno da Est-Nord-Est. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità si manterrà attorno al 68%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche cambieranno drasticamente. Il cielo diventerà coperto e si registreranno le prime piogge leggere, con una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 21,8°C. La probabilità di pioggia aumenterà fino al 52%, e le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli di circa 0,29 mm. L’umidità salirà fino al 80%, creando un clima piuttosto umido.

La sera porterà un ulteriore aumento delle piogge, con temperature che si aggireranno intorno ai 21,1°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e le precipitazioni continueranno a cadere, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,43 mm. I venti saranno leggeri, e l’umidità si attesterà attorno all’87%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Siracusa indicano un Lunedì caratterizzato da un inizio mite e nuvoloso, seguito da un pomeriggio e una sera piovosi. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e temperature più elevate. Tuttavia, è consigliabile monitorare costantemente le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti, in quanto le condizioni possono variare rapidamente.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +19.9° perc. +19.9° Assenti 5.3 O max 4.9 Ponente 74 % 1022 hPa 4 nubi sparse +19.8° perc. +19.7° Assenti 0.5 SO max 3.6 Libeccio 73 % 1023 hPa 7 nubi sparse +20.4° perc. +20.3° Assenti 2.7 NO max 3 Maestrale 70 % 1025 hPa 10 nubi sparse +21.7° perc. +21.6° prob. 1 % 8.2 ENE max 7.9 Grecale 67 % 1025 hPa 13 cielo coperto +21.7° perc. +21.8° prob. 33 % 12 ENE max 12.1 Grecale 73 % 1024 hPa 16 cielo coperto +21.8° perc. +22.1° prob. 52 % 8.7 NE max 11.4 Grecale 80 % 1024 hPa 19 pioggia leggera +21.4° perc. +21.7° 0.24 mm 4 E max 9.1 Levante 84 % 1025 hPa 22 pioggia leggera +21.1° perc. +21.6° 0.43 mm 4.5 SSE max 7.7 Scirocco 87 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 18:10

