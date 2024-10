Meteo Vignola, le previsioni per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Vignola si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, con una leggera variabilità delle nuvole nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano che la temperatura si manterrà su valori gradevoli, oscillando tra i 14,1°C e i 23,4°C. La presenza di nuvole sparse accompagnerà le ore del giorno, senza però portare precipitazioni significative. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 6,5 km/h.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14,2°C, con una copertura nuvolosa che varierà tra nubi sparse e poche nuvole. L’umidità si manterrà alta, attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1020 hPa.

Durante la mattina, il clima si farà più mite, con temperature che saliranno fino a 23,4°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 29%, garantendo ampi spazi di sole. La brezza leggera proveniente da Ovest contribuirà a rendere l’aria piacevole, con un’umidità che scenderà progressivamente.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, raggiungendo un massimo di 23,4°C alle ore 13:00. La copertura nuvolosa sarà in diminuzione, con prevalenza di poche nuvole. L’intensità del vento rimarrà contenuta, favorendo un’atmosfera tranquilla e serena.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 15,3°C. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, ma senza portare piogge. L’umidità si manterrà alta, attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica continuerà a oscillare intorno ai 1020 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vignola nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una diminuzione della nuvolosità. Si prevede che il clima rimanga stabile, con poche variazioni significative, rendendo le giornate ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Vignola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.2° perc. +13.5° Assenti 3.6 NE max 3.7 Grecale 70 % 1020 hPa 3 nubi sparse +14.3° perc. +13.5° Assenti 3.6 NE max 3.3 Grecale 68 % 1019 hPa 6 nubi sparse +14.8° perc. +14.1° Assenti 4.1 ENE max 3.7 Grecale 69 % 1020 hPa 9 nubi sparse +21.4° perc. +21° Assenti 3.6 OSO max 3.4 Libeccio 51 % 1020 hPa 12 nubi sparse +23.4° perc. +23° Assenti 6.5 OSO max 6.7 Libeccio 47 % 1019 hPa 15 poche nuvole +21.9° perc. +21.7° Assenti 5 OSO max 5.1 Libeccio 58 % 1019 hPa 18 nubi sparse +16.2° perc. +15.9° Assenti 3 E max 3.5 Levante 77 % 1020 hPa 21 nubi sparse +15.6° perc. +15.2° Assenti 3.8 E max 3.8 Levante 76 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 18:21

