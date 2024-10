Previsioni Meteo Bologna: il bollettino per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 30 Ottobre, Bologna si troverà a vivere condizioni di meteo particolarmente favorevoli. Le previsioni meteo indicano un cielo sereno per l’intera giornata, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. La temperatura percepita non scenderà sotto i 14°C durante la notte e raggiungerà i 20,1°C nel pomeriggio. La presenza di venti leggeri contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole, mentre l’umidità si manterrà su livelli moderati.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Bologna avrà un cielo completamente sereno. Le temperature si attesteranno intorno ai 14,8°C, con una leggera diminuzione fino a 13,8°C verso le 5:00. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra i 6,2 km/h e i 6 km/h, proveniente prevalentemente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno all’89%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1025 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il bel tempo continuerà a caratterizzare la giornata. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 19,9°C entro l’ora di pranzo. Anche in questa fase, il cielo rimarrà sereno e la copertura nuvolosa sarà assente. I venti si presenteranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 4,5 km/h e i 6,6 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 69%.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 20,1°C alle 13:00 e si manterranno sopra i 19°C fino alle 15:00. Il cielo continuerà a rimanere sereno, senza alcuna previsione di precipitazioni. I venti saranno deboli, con intensità che non supererà i 5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 67%, rendendo l’aria gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, scendendo fino a 15,3°C alle 21:00. Anche in questo caso, il cielo rimarrà sereno e non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni atmosferiche. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità che varieranno tra i 4,5 km/h e i 5,7 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, portandosi attorno all’87%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bologna nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni stabili e serene. Giovedì e Venerdì si prevedono temperature simili, con cieli sereni e venti leggeri. Tuttavia, si consiglia di monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteo possono variare. In generale, si prospetta un periodo di bel tempo, ideale per attività all’aperto e per godere delle bellezze della città.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.6° perc. +14.4° Assenti 6.7 OSO max 6.8 Libeccio 89 % 1025 hPa 4 cielo sereno +14° perc. +13.8° Assenti 6.3 OSO max 6.3 Libeccio 90 % 1024 hPa 7 cielo sereno +14.8° perc. +14.6° Assenti 6.1 OSO max 7 Libeccio 87 % 1025 hPa 10 cielo sereno +18.7° perc. +18.6° Assenti 5.1 NO max 5.1 Maestrale 74 % 1025 hPa 13 cielo sereno +20.1° perc. +20° Assenti 5 NNO max 3.8 Maestrale 67 % 1024 hPa 16 cielo sereno +17.5° perc. +17.3° Assenti 0.3 NNO max 1 Maestrale 79 % 1023 hPa 19 cielo sereno +15.9° perc. +15.8° Assenti 4.6 SSO max 4.6 Libeccio 85 % 1024 hPa 22 cielo sereno +15° perc. +14.8° Assenti 5.5 SO max 5.4 Libeccio 87 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 17:02

