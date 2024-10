Previsioni Meteo Crotone: il bollettino per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Crotone di Sabato 12 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nuvole e schiarite, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 19,9°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma nel corso della giornata si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Durante la mattina, le previsioni del tempo segnalano un cielo che passerà da cielo coperto a nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 22,9°C intorno a mezzogiorno. La brezza continuerà a soffiare con intensità moderata, rendendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, oscillando tra il 49% e il 54%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che raggiungeranno un massimo di 23°C. Le condizioni di bel tempo favoriranno attività all’aperto, grazie anche a una leggera diminuzione della velocità del vento, che si attesterà intorno ai 9,5 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, contribuendo a un clima più secco e confortevole.

Con l’arrivo della sera, le previsioni meteo indicano un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che si abbasseranno fino a 20,1°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera fresca. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo valori intorno al 58%.

In conclusione, le previsioni meteo per Crotone di Sabato 12 Ottobre evidenziano una giornata che inizierà con nuvole, ma che si trasformerà in un pomeriggio sereno e gradevole. Nei giorni successivi, si prevede un ritorno a condizioni più variabili, con possibilità di nuvole e temperature che si manterranno su valori simili. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questo Sabato per godere di attività all’aperto, prima dell’arrivo di un clima più instabile nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Crotone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.9° perc. +19.2° Assenti 17.7 NNO max 20.5 Maestrale 51 % 1015 hPa 3 nubi sparse +19.3° perc. +18.7° Assenti 13.4 NNO max 17.2 Maestrale 54 % 1015 hPa 6 nubi sparse +19.7° perc. +19.2° Assenti 13.9 NNO max 15.9 Maestrale 54 % 1016 hPa 9 nubi sparse +22.4° perc. +22.1° Assenti 16.6 N max 18.9 Tramontana 51 % 1017 hPa 12 poche nuvole +22.9° perc. +22.7° Assenti 15.4 NE max 17.9 Grecale 54 % 1016 hPa 15 cielo sereno +22.9° perc. +22.5° Assenti 9.5 NNE max 11.9 Grecale 47 % 1016 hPa 18 cielo sereno +20.8° perc. +20.4° Assenti 7 O max 7.4 Ponente 56 % 1017 hPa 21 cielo coperto +20.1° perc. +19.7° Assenti 8.2 NNO max 8.6 Maestrale 58 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:13

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.