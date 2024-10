Previsioni Meteo Crotone: tutti i dettagli per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 13 Ottobre a Crotone indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre nella mattina ci sarà un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il suo picco intorno alle ore 07:00. Tuttavia, nel corso della giornata, si prevede un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un ritorno al cielo sereno nel pomeriggio. Le temperature si manterranno stabili, con valori massimi che toccheranno i 22,9°C.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Crotone avrà nubi sparse e una temperatura di circa 19,2°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 38%, mentre l’umidità sarà al 64%. Con il passare delle ore, le condizioni rimarranno simili, con temperature che scenderanno leggermente fino a raggiungere i 18,1°C alle 05:00.

La mattina inizierà con un cielo coperto, specialmente tra le 07:00 e le 08:00, quando la temperatura si attesterà intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 93%, ma già dalle 09:00 si assisterà a un miglioramento, con un ritorno a nubi sparse e temperature in aumento. A mezzogiorno, la temperatura raggiungerà i 22,6°C, con una leggera brezza da Sud-Est.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno e le temperature continueranno a salire, stabilizzandosi attorno ai 22,9°C alle 15:00. Le condizioni di vento rimarranno moderate, con velocità che varieranno tra i 10,2 km/h e i 16,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 60%, garantendo un clima piacevole.

La sera porterà un ritorno a nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, raggiungendo il 87% intorno alle 22:00. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo la serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Crotone nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche. Dopo una giornata di Domenica prevalentemente serena, si prevede che le temperature rimarranno stabili e gradevoli anche nei giorni successivi, con un clima ideale per attività all’aperto. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre le nubi sparse non comprometteranno la bellezza del paesaggio crotonese.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Crotone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.2° perc. +18.8° Assenti 9.3 NNO max 10.1 Maestrale 64 % 1018 hPa 3 poche nuvole +18.5° perc. +18° Assenti 6.4 NO max 6.4 Maestrale 64 % 1018 hPa 6 nubi sparse +18.9° perc. +18.4° Assenti 4.5 NO max 4.2 Maestrale 59 % 1018 hPa 9 nubi sparse +21.6° perc. +21.2° Assenti 3.3 SE max 5.7 Scirocco 54 % 1019 hPa 12 nubi sparse +22.6° perc. +22.2° Assenti 10.8 SE max 9.4 Scirocco 52 % 1018 hPa 15 cielo sereno +22.9° perc. +22.7° Assenti 11.5 S max 16.2 Ostro 55 % 1017 hPa 18 cielo sereno +20.6° perc. +20.5° Assenti 8 O max 13.4 Ponente 65 % 1018 hPa 21 nubi sparse +20.5° perc. +20.3° Assenti 11.4 NNO max 12.3 Maestrale 64 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:11

