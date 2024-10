Previsioni Meteo Fiumicino: tutti i dettagli per giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 3 Ottobre a Fiumicino indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge che si intensificheranno nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, oscillando tra i 19,3°C e i 22,1°C. La copertura nuvolosa sarà totale durante gran parte della giornata, con un aumento dell’intensità delle precipitazioni nel pomeriggio. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 56 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno instabili, con pioggia leggera che continuerà a cadere. La temperatura si attesterà intorno ai 20,8°C, mentre la velocità del vento sarà di circa 21,3 km/h proveniente da Sud Est. La copertura nuvolosa sarà del 40%, con un’umidità che si manterrà attorno al 57%.

Nella mattina, le previsioni del tempo segnalano un aumento dell’intensità della pioggia, che diventerà moderata. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 22,1°C alle 08:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 34,6 km/h. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà intorno all’83%.

Il pomeriggio porterà un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo, con forti piogge attese tra le 16:00 e le 17:00. Le temperature scenderanno a 19,3°C alle 17:00, mentre le precipitazioni raggiungeranno un’intensità di 4,33 mm. La velocità del vento si manterrà sostenuta, con raffiche che potranno arrivare fino a 56 km/h. L’umidità sarà molto alta, intorno all’88%.

Nella sera, le condizioni meteo inizieranno a migliorare, con la pioggia che diventerà più leggera. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 19,4°C, mentre la copertura nuvolosa si ridurrà gradualmente. I venti si attenueranno, con velocità che scenderanno a 16,1 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Fiumicino nei prossimi giorni indicano un miglioramento a partire da Venerdì, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, sarà importante monitorare eventuali cambiamenti, poiché le condizioni atmosferiche possono variare rapidamente. La giornata di Giovedì si presenterà quindi come una giornata da trascorrere prevalentemente al chiuso, con attenzione alle condizioni meteo in evoluzione.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Fiumicino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 3 pioggia moderata +20.8° perc. +20.6° 1.13 mm 19.8 SSE max 26.6 Scirocco 63 % 1005 hPa 6 pioggia moderata +20.7° perc. +21° 1.3 mm 30.3 SSE max 41.9 Scirocco 81 % 1004 hPa 9 pioggia leggera +22° perc. +22.4° 0.88 mm 25 S max 36.5 Ostro 79 % 1004 hPa 12 pioggia moderata +21.2° perc. +21.6° 1.95 mm 32.9 S max 48 Ostro 83 % 1003 hPa 15 pioggia moderata +20.6° perc. +20.9° 3.89 mm 32.7 SSO max 48.3 Libeccio 85 % 1001 hPa 18 pioggia leggera +19.4° perc. +19.4° 0.71 mm 29.7 O max 36.4 Ponente 76 % 1002 hPa 21 nubi sparse +18.9° perc. +18.9° prob. 46 % 16.9 NO max 19.6 Maestrale 79 % 1003 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 18:42

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.