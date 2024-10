Previsioni Meteo Reggio Calabria: il bollettino per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre a Reggio Calabria indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente variabile, con un alternarsi di nuvole e schiarite. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma nel corso delle ore si assisterà a un graduale diradamento delle nubi. Le temperature si manterranno su valori miti, con minime attorno ai 17,8°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da sud, con raffiche che potranno raggiungere i 18,3 km/h.

Nella mattina, il tempo migliorerà ulteriormente, con un cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 22°C intorno a mezzogiorno, mentre l’umidità si attesterà attorno al 69%. La velocità del vento sarà contenuta, con valori che non supereranno i 12,5 km/h. Le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, attestandosi attorno al 8%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuovamente parzialmente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che potrà arrivare fino all’83%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 21°C, mentre il vento continuerà a soffiare da sud con intensità moderata. Le probabilità di pioggia rimarranno molto basse, con valori che non supereranno il 3%.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà nuovamente coperto. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi attorno ai 19,5°C. La velocità del vento rimarrà costante, con raffiche che potranno raggiungere i 17,8 km/h. Anche in questo caso, le probabilità di precipitazioni rimarranno contenute.

In conclusione, le previsioni del tempo per Reggio Calabria nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una variabilità nuvolosa che caratterizzerà il cielo. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo le condizioni favorevoli per attività all’aperto. Tuttavia, è sempre consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +18.1° perc. +18.2° prob. 80 % 9.9 S max 15.4 Ostro 84 % 1015 hPa 3 nubi sparse +17.9° perc. +17.9° prob. 6 % 9.1 SSE max 13.5 Scirocco 83 % 1015 hPa 6 poche nuvole +18.5° perc. +18.4° prob. 7 % 6.9 SSE max 10.8 Scirocco 80 % 1016 hPa 9 nubi sparse +20.8° perc. +20.8° prob. 9 % 7.2 S max 10.5 Ostro 74 % 1018 hPa 12 nubi sparse +22° perc. +22° prob. 8 % 8.1 S max 12.5 Ostro 69 % 1018 hPa 15 cielo coperto +21.2° perc. +21.3° prob. 3 % 9.8 S max 14.8 Ostro 74 % 1019 hPa 18 nubi sparse +19.7° perc. +19.8° Assenti 10.6 SSE max 16.8 Scirocco 82 % 1021 hPa 21 nubi sparse +19.5° perc. +19.6° prob. 6 % 10.3 SE max 17.2 Scirocco 77 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 18:09

