Previsioni Meteo Vignola: il bollettino per domani giovedì 17 ottobre

Le previsioni meteo per Giovedì 17 Ottobre a Vignola indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con possibilità di piogge nel corso della serata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 15,2°C e i 23,1°C. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, raggiungendo punte del 93% durante la notte.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si aggireranno intorno ai 17,5°C. La copertura nuvolosa sarà al 100% e non si prevederanno precipitazioni. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da direzione variabile, con intensità che non supererà i 5,5 km/h. L’umidità sarà alta, attorno al 65%.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a 23,1°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, attorno all’86%, e non si prevederanno piogge. Il vento sarà leggero, con velocità che varierà tra i 6,1 km/h e i 7,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 46%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali cambiamenti. Il cielo rimarrà coperto e le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo un massimo di 22,7°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 95%, e non si prevederanno precipitazioni significative. La velocità del vento sarà moderata, con valori attorno ai 7,4 km/h. L’umidità aumenterà, attestandosi intorno al 60%.

La sera porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 21:00. Le temperature scenderanno fino a 16,3°C e la copertura nuvolosa raggiungerà il 100%. La velocità del vento rimarrà debole, ma l’umidità salirà notevolmente, toccando il 93%. Le precipitazioni si intensificheranno, con valori che potranno arrivare fino a 1,49 mm di pioggia moderata entro la mezzanotte.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vignola nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con un aumento delle probabilità di pioggia. Si prevede che il tempo rimanga variabile, con temperature che continueranno a oscillare su valori miti. Gli amanti della pioggia potrebbero trovare soddisfazione, mentre chi preferisce il sole dovrà pazientare per condizioni più stabili nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Vignola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.5° perc. +17° Assenti 5.5 ESE max 5.5 Scirocco 65 % 1021 hPa 3 nubi sparse +15.9° perc. +15.5° prob. 10 % 3.5 E max 4.8 Levante 75 % 1021 hPa 6 cielo coperto +16.4° perc. +15.9° prob. 10 % 6.1 E max 5.5 Levante 70 % 1021 hPa 9 nubi sparse +21° perc. +20.5° Assenti 7.5 SSE max 11.7 Scirocco 53 % 1021 hPa 12 cielo coperto +23.1° perc. +22.7° Assenti 7.8 SSO max 12.2 Libeccio 46 % 1019 hPa 15 cielo coperto +20.9° perc. +20.6° Assenti 4.8 SSO max 7.4 Libeccio 60 % 1019 hPa 18 cielo coperto +16.8° perc. +16.6° prob. 1 % 3.7 S max 4.2 Ostro 76 % 1020 hPa 21 pioggia leggera +16.3° perc. +16.1° 0.27 mm 2.8 ENE max 3.7 Grecale 83 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 18:18

