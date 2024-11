Previsioni Meteo Bologna: tutti i dettagli per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bologna di Giovedì 14 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con occasionali schiarite nel pomeriggio. Durante la notte, la città si troverà sotto un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 7°C. La mattina continuerà a mantenere condizioni simili, con una copertura nuvolosa quasi totale e temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 10°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 10°C. La sera porterà cieli sereni, con temperature in calo fino a 5°C.

Durante la notte, Bologna avrà un cielo coperto con una temperatura di 7,2°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 91%, e il vento soffierà da Nord-Nord Ovest a una velocità di 4,1 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà assente.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno tra 7°C e 9,6°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 12,7 km/h intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà alta, attorno al 65%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1022 hPa.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 10,8°C. Il vento continuerà a soffiare da Nord-Nord Est, con intensità che potrà raggiungere i 16,6 km/h. L’umidità scenderà al 54%, rendendo l’aria più gradevole.

La sera porterà cieli sereni, con temperature che scenderanno fino a 5,8°C. La velocità del vento rimarrà moderata, intorno ai 6,9 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 71%. Non si prevedono precipitazioni, il che renderà la serata ideale per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bologna nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che tenderanno a stabilizzarsi e cieli più sereni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Bologna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.1° perc. +7.1° prob. 21 % 2.5 NO max 3.5 Maestrale 80 % 1022 hPa 4 pioggia leggera +7° perc. +5.8° 0.17 mm 6.8 O max 8.4 Ponente 84 % 1022 hPa 7 cielo coperto +7.2° perc. +5.5° prob. 10 % 9 O max 15.8 Ponente 85 % 1023 hPa 10 cielo coperto +9.6° perc. +8° prob. 6 % 10.7 NO max 14.3 Maestrale 69 % 1023 hPa 13 nubi sparse +10.8° perc. +9.4° Assenti 16.6 NNE max 25.2 Grecale 54 % 1021 hPa 16 poche nuvole +7.9° perc. +7.9° Assenti 3.5 N max 4.4 Tramontana 66 % 1022 hPa 19 cielo sereno +6.6° perc. +5.6° Assenti 5.9 O max 6.3 Ponente 70 % 1023 hPa 22 cielo sereno +5.9° perc. +4.1° Assenti 8.4 OSO max 8.7 Libeccio 72 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 16:45

