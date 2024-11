Previsioni Meteo Bologna: tutti i dettagli per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bologna di Lunedì 25 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre nel corso della mattina si assisterà a un netto miglioramento, con un cielo completamente sereno. Le temperature si attesteranno intorno ai 5°C durante le prime ore, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i 10°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

Nel dettaglio, la notte si avvierà con nubi sparse e una temperatura di circa 5°C. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà e si passerà a un cielo sereno, con una temperatura che scenderà fino a 4°C. La mattina si presenterà con un clima gradevole, con temperature che varieranno da 4,2°C a 9,9°C entro le ore centrali della giornata. L’assenza di precipitazioni e un’umidità che si manterrà attorno al 70% garantiranno una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che toccheranno il picco di 10°C. La velocità del vento sarà leggera, con direzione prevalentemente da Nord-Est. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, passando a nubi sparse, ma senza alcuna previsione di pioggia. L’umidità, pur rimanendo alta, non influenzerà negativamente il comfort climatico.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, stabilizzandosi intorno ai 6°C. Il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con una copertura che raggiungerà il 44%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, e il vento continuerà a mantenersi debole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bologna nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un clima generalmente sereno. Martedì e mercoledì si prevede un leggero abbassamento delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteorologiche. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di una settimana all’insegna della tranquillità climatica.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Bologna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +4.8° perc. +4.8° Assenti 2.3 OSO max 2.7 Libeccio 76 % 1032 hPa 4 cielo sereno +4.4° perc. +4.4° Assenti 4.4 O max 4.7 Ponente 79 % 1030 hPa 7 cielo sereno +4.5° perc. +4.5° Assenti 1.3 SO max 1.7 Libeccio 81 % 1030 hPa 10 cielo sereno +8.4° perc. +8.4° Assenti 4 NE max 3.1 Grecale 71 % 1028 hPa 13 poche nuvole +10° perc. +9.3° Assenti 6.6 NE max 5.1 Grecale 70 % 1026 hPa 16 nubi sparse +7.6° perc. +7.6° Assenti 3.9 N max 4 Tramontana 80 % 1025 hPa 19 poche nuvole +6.2° perc. +6.2° Assenti 3.1 NNO max 3.4 Maestrale 87 % 1025 hPa 22 nubi sparse +6° perc. +6° Assenti 3.1 NE max 3.6 Grecale 89 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 16:37

