Previsioni Meteo Bologna: tutti i dettagli per domani sabato 2 novembre

Sabato 2 Novembre a Bologna si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 12,8°C e i 18,8°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 8,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 66%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1023 hPa.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a 12,8°C. La brezza leggera proveniente da sud-ovest accompagnerà la serata, mantenendo l’umidità a livelli moderati.

Nella mattina, si assisterà a un netto miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un cielo che si presenterà sereno e temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 18,6°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con una percentuale che scenderà fino al 31%. Il vento continuerà a soffiare leggermente, contribuendo a rendere l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile, con temperature che toccheranno il picco di 18,8°C. Le nuvole si presenteranno sporadiche, con una copertura che non supererà il 21%. L’umidità aumenterà leggermente, ma non influenzerà il comfort generale. Le condizioni di vento rimarranno favorevoli, con una leggera brezza che accompagnerà le attività all’aperto.

La sera porterà un incremento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni. Le temperature scenderanno gradualmente fino a stabilizzarsi attorno ai 12,8°C. L’umidità continuerà a salire, raggiungendo il 78%, mentre il vento manterrà la sua intensità leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bologna nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un’alternanza di sole e nuvole. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio eventuali variazioni nel clima, poiché le condizioni possono cambiare rapidamente.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Bologna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.9° perc. +12° Assenti 8.2 SO max 7.9 Libeccio 66 % 1023 hPa 4 cielo sereno +12.3° perc. +11.3° Assenti 7.9 SO max 7.8 Libeccio 65 % 1022 hPa 7 poche nuvole +12.8° perc. +11.9° Assenti 6.3 SO max 6.4 Libeccio 67 % 1023 hPa 10 nubi sparse +17.3° perc. +16.5° Assenti 4.2 NNO max 3.3 Maestrale 55 % 1023 hPa 13 poche nuvole +18.8° perc. +18.2° Assenti 4.7 NNO max 4.3 Maestrale 57 % 1023 hPa 16 poche nuvole +15.4° perc. +14.9° Assenti 1.8 ONO max 1.8 Maestrale 72 % 1023 hPa 19 nubi sparse +13.8° perc. +13.2° Assenti 6 SO max 6 Libeccio 77 % 1024 hPa 22 nubi sparse +13° perc. +12.4° Assenti 6.5 SO max 6.5 Libeccio 78 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 16:58

