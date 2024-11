Previsioni Meteo Siracusa: il bollettino per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Siracusa indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre dalla mattina in poi il cielo si presenterà sereno, favorendo un clima mite. Le temperature si attesteranno tra i 17,6°C e i 21°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa al 100% e una temperatura di 17,7°C. La situazione non cambierà molto nelle ore successive, con il cielo che rimarrà coperto fino alle 05:00, quando la temperatura scenderà leggermente a 17,4°C. La mattina si aprirà con nubi sparse, ma già dalle 07:00 il cielo inizierà a schiarirsi, portando a temperature intorno ai 17,8°C. Con il passare delle ore, il sole prenderà il sopravvento, e dalle 10:00 in poi si assisterà a un netto miglioramento delle condizioni, con poche nuvole e temperature che raggiungeranno i 21°C intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà sereno, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 20°C. La brezza leggera, con velocità di vento che varierà tra i 5,4 km/h e i 6,3 km/h, contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole. La sera proseguirà sulla stessa falsariga, con temperature che scenderanno lentamente fino a raggiungere i 17,6°C a mezzanotte. La probabilità di precipitazioni rimarrà assente durante tutta la giornata, garantendo così un clima asciutto e favorevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Siracusa nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli sereni. Si prevede che il bel tempo continui anche nei giorni successivi, rendendo questo periodo particolarmente favorevole per attività all’aperto. Gli amanti del sole e del clima mite troveranno sicuramente soddisfazione nelle giornate a venire.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +17.7° perc. +17.3° prob. 6 % 12.2 O max 16.5 Ponente 68 % 1018 hPa 5 cielo coperto +17.4° perc. +17.1° Assenti 12.5 O max 18.2 Ponente 72 % 1018 hPa 8 nubi sparse +18.8° perc. +18.5° prob. 14 % 10.3 O max 17.6 Ponente 68 % 1018 hPa 11 poche nuvole +20.8° perc. +20.5° Assenti 6.1 NO max 13.1 Maestrale 59 % 1017 hPa 14 cielo sereno +20.8° perc. +20.5° Assenti 5.7 NE max 9.8 Grecale 61 % 1016 hPa 17 cielo sereno +19° perc. +18.8° Assenti 6 SO max 12 Libeccio 67 % 1016 hPa 20 cielo sereno +18.2° perc. +17.9° prob. 7 % 7 ONO max 9.1 Maestrale 70 % 1017 hPa 23 cielo sereno +17.6° perc. +17.3° prob. 14 % 7.7 O max 8.6 Ponente 72 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 16:47

