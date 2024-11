Previsioni Meteo Siracusa: tutti i dettagli per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Siracusa di Domenica 10 Novembre indicano una giornata caratterizzata da cieli prevalentemente coperti e temperature miti. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 18°C, con una leggera brezza proveniente da est-nord-est. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’umidità che si manterrà attorno al 65%. Con l’arrivo della mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni, mantenendo cieli coperti e temperature che si aggireranno tra i 18°C e i 19°C.

Nel corso della giornata, le previsioni del tempo mostrano un leggero abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 18°C nel pomeriggio. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità variabili tra i 6 e i 9 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma nel tardo pomeriggio e in serata si registrerà un aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di pioggia leggera in serata.

Nel pomeriggio, la temperatura percepita sarà simile a quella reale, con valori che non scenderanno sotto i 18°C. La sera porterà un ulteriore abbassamento della temperatura, che si attesterà intorno ai 18°C, con un aumento della probabilità di pioggia leggera, che potrebbe manifestarsi con accumuli minimi.

In conclusione, le previsioni meteo per Siracusa nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede che la settimana inizi con una leggera instabilità, ma senza eventi meteorologici significativi. Gli amanti del sole potrebbero dover attendere giorni migliori, mentre chi preferisce temperature più fresche troverà soddisfazione in questo clima autunnale.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +18.4° perc. +17.9° prob. 1 % 6 NE max 8.7 Grecale 63 % 1020 hPa 5 cielo coperto +18.2° perc. +17.8° prob. 2 % 6.8 NE max 9.9 Grecale 64 % 1019 hPa 8 cielo coperto +19.3° perc. +18.8° prob. 11 % 9.5 E max 11.2 Levante 59 % 1019 hPa 11 cielo coperto +19.4° perc. +18.9° prob. 14 % 7.1 E max 8.5 Levante 60 % 1018 hPa 14 cielo coperto +19.1° perc. +18.7° prob. 20 % 8.8 ENE max 9.9 Grecale 63 % 1017 hPa 17 cielo coperto +18.7° perc. +18.3° prob. 25 % 6.4 ENE max 8.9 Grecale 64 % 1018 hPa 20 cielo coperto +18.8° perc. +18.4° prob. 15 % 4.6 E max 8.5 Levante 64 % 1018 hPa 23 cielo coperto +18.2° perc. +17.8° prob. 15 % 2.2 NE max 7 Grecale 67 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 16:50

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.