Maltempo nel Lazio: 45cm di neve e -3°C a Campocatino, nevica a Forca d’Acero al confine con Abruzzo – FOTO e VIDEO

A pochi giorni dalle feste di Natale, le stazioni sciistiche del Frusinate si preparano ad una buona affluenza e possono contare su un bel manto bianco. A Campocatino, la neve e’ salita fino a 45 centimetri, mentre il termometro ha fatto segnare -3°C (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

In serata, ha ripreso a nevicare nella zona di Forca d’Acero, nel comune di San Donato Valcomino, in Ciociaria, al confine con l’Abruzzo. L’Astral, l’azienda che gestisce le strade regionali del Lazio, ha attivato gli spazzaneve per cercare di mantenere transitabile la strada al valico con l’Abruzzo.

