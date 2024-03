Meteo Modena, le previsioni per domani venerdì 22 marzo

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Marzo a Modena indicano condizioni variabili durante la giornata. La mattina si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 28% e il 32%. Le temperature saranno comprese tra i +11,6°C e i +17,8°C, con una leggera brezza che soffierà da Nord Est a una velocità di 4,4km/h.

Nel pomeriggio le nubi rimarranno sparse, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 25%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +19,4°C, con una leggera brezza che arriverà da Est a una velocità di 8,7km/h. L’umidità si manterrà intorno al 56%.

Durante la sera la situazione meteorologica cambierà leggermente, con un aumento della copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si abbasseranno fino a +13,1°C, con una brezza leggera che soffierà da Sud a una velocità di 4,6km/h. L’umidità aumenterà al 78%.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 22 Marzo a Modena mostrano una giornata con nubi sparse e temperature in aumento fino al pomeriggio, seguite da un calo durante la sera. L’umidità si manterrà costante durante la giornata, con una leggera brezza che accompagnerà le variazioni del clima. Resta aggiornato per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Modena nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Marzo a Modena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +12° perc. +11.6° 0.14 mm 2.4 ESE max 4.1 Scirocco 91 % 1021 hPa 4 nubi sparse +11.4° perc. +11° prob. 5 % 0.8 SSO max 3.1 Libeccio 89 % 1021 hPa 7 poche nuvole +13.2° perc. +12.7° Assenti 0.9 OSO max 1.2 Libeccio 83 % 1021 hPa 10 nubi sparse +17° perc. +16.4° Assenti 4.8 NE max 4.4 Grecale 66 % 1021 hPa 13 nubi sparse +19.2° perc. +18.6° Assenti 8.4 E max 9.2 Levante 57 % 1019 hPa 16 nubi sparse +18.6° perc. +18.2° Assenti 7.4 E max 9.2 Levante 62 % 1017 hPa 19 cielo coperto +15° perc. +14.4° Assenti 5.9 SE max 7.2 Scirocco 72 % 1017 hPa 22 nubi sparse +13.4° perc. +12.8° Assenti 3.2 SSE max 5.4 Scirocco 77 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:09 e tramonta alle ore 18:34

