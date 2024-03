Previsioni Meteo Genova: il bollettino per la prossima settimana

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Genova indicano una settimana con precipitazioni variabili e temperature stabili attorno ai valori medi del periodo. Oggi, lunedì, ci aspettiamo pioggia intensa con venti forti. Domani, martedì, il cielo sarà sereno al mattino e nuvoloso nel pomeriggio. Mercoledì, pioggia moderata per gran parte della giornata. Giovedì, nubi sparse con possibili schiarite. È consigliabile monitorare costantemente l’evolversi delle condizioni meteo e prepararsi adeguatamente ai cambiamenti repentini del tempo.

Lunedì 1 Aprile

Nel corso della notte, a Genova, si prevede una situazione caratterizzata da forte pioggia con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +14,1°C, con una percezione di +14°C. Il vento soffierà a 28,7km/h provenendo da Sud – Sud Est, con raffiche fino a 58,5km/h. Si prevede un’intensità del vento definita come "Vento forte". Le precipitazioni raggiungeranno i 5.75mm, con pioggia moderata e un’umidità al 96%. La pressione atmosferica sarà di 1002hPa.

La mattina proseguirà con pioggia leggera e copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +12-13°C, con venti a velocità moderata intorno ai 25-27km/h provenienti da Sud. L’intensità della pioggia sarà di circa 0.35mm, con un’umidità che si attesterà intorno al 90%.

Nel pomeriggio le condizioni meteorologiche continueranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa intorno all’86%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +13°C, con venti a velocità moderata intorno ai 24-25km/h provenienti da Sud. L’intensità della pioggia sarà di circa 0.24mm, con un’umidità intorno all’81%.

In serata, il cielo sarà coperto con una probabilità dell’86%, e le temperature si abbasseranno intorno agli +11°C. I venti soffieranno a 8,8km/h provenendo da Est – Sud Est, con raffiche di 14,6km/h. Si prevede una leggera pioviggine con una probabilità del 42% e un’umidità al 89%. La pressione atmosferica sarà di 1004hPa.

Martedì 2 Aprile

Durante la notte a Genova, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura del 64%. Le temperature si attesteranno intorno ai +10,6°C, con una percezione di +9,8°C. I venti soffieranno a 5,5km/h provenendo da Nord, con una leggera brezza. Si prevede un’umidità al 79% e una pressione atmosferica di 1008hPa.

La mattina si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si alzeranno fino a +13,9°C, con una percezione di +13,3°C. I venti saranno leggeri, intorno agli 8,8km/h provenienti da Est, con un’umidità al 75% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

Nel pomeriggio le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura del 28%. Le temperature si manterranno intorno ai +15,5°C, con una percezione di +15°C. I venti saranno moderati, intorno ai 13,1km/h provenienti da Sud – Sud Est, con un’umidità al 69% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

In serata, il cielo sarà nuovamente caratterizzato da nubi sparse con una copertura del 47%. Le temperature si abbasseranno intorno agli +11,6°C, con una percezione di +11,2°C. I venti soffieranno a 12,1km/h provenendo da Est – Sud Est, con un’umidità al 91% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

Mercoledì 3 Aprile

Nel corso della notte, a Genova, si prevede un cielo coperto con una copertura nuvolosa all’87%. Le temperature si attesteranno intorno ai +12°C, con una percezione di +11,5°C. Il vento soffierà a 10,8km/h provenendo da Sud – Sud Est, con raffiche fino a 21,8km/h. Si prevede una brezza vivace e un’umidità all’89%. La pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

La mattina proseguirà con pioggia leggera e copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno agli +11-12°C, con venti a velocità moderata intorno ai 16-21km/h provenienti da Sud. L’intensità della pioggia sarà di circa 0.99mm, con un’umidità che si attesterà intorno all’89%.

Nel pomeriggio le condizioni meteorologiche continueranno con pioggia moderata e una copertura nuvolosa intorno al 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +10-11°C, con venti a velocità moderata intorno ai 14-15km/h provenienti da Sud – Sud Est. L’intensità della pioggia sarà di circa 2.03mm, con un’umidità intorno al 95%.

In serata, il cielo sarà coperto con una probabilità del 100%, e le temperature si abbasseranno intorno agli +10°C. I venti soffieranno a 4,4km/h provenendo da Est – Sud Est, con raffiche di 5,9km/h. Si prevede una leggera pioviggine con una probabilità del 19% e un’umidità al 93%. La pressione atmosferica sarà di 1017hPa.

Giovedì 4 Aprile

Durante la notte a Genova, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura del 81%. Le temperature si attesteranno intorno ai +9,8°C, con una percezione di +9,8°C. I venti soffieranno a 4,2km/h provenendo da Nord, con una leggera brezza. Si prevede un’umidità all’87% e una pressione atmosferica di 1018hPa.

La mattina si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si alzeranno fino a +11,6°C, con una percezione di +10,9°C. I venti saranno leggeri, intorno ai 3,9km/h provenienti da Nord, con un’umidità al 80% e una pressione atmosferica di 1020hPa.

Nel pomeriggio le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da poche nuvole con una copertura del 24%. Le temperature si manterranno intorno ai +13,4°C, con una percezione di +13°C. I venti saranno moderati, intorno agli 8,9km/h provenienti da Sud Est, con un’umidità al 82% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

In serata, il cielo sarà coperto con una probabilità del 100%, e le temperature si abbasseranno intorno agli +10,9°C. I venti soffieranno a 2,8km/h provenendo da Nord – Nord Est, con raffiche di 4,5km/h. Si prevede una leggera bava di vento con una probabilità del 3% e un’umidità al 90%. La pressione atmosferica sarà di 1018hPa.

In conclusione, i prossimi giorni a Genova saranno caratterizzati da precipitazioni variabili e temperature che si manterranno nella media stagionale. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione e prepararsi adeguatamente per affrontare le variazioni del tempo.

