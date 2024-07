Previsioni Meteo Castrovillari: tutti i dettagli per domani lunedì 22 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 22 Luglio a Castrovillari prevedono una giornata caratterizzata da un cambiamento repentino delle condizioni atmosferiche. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che aumenterà gradualmente nel corso della giornata, portando a precipitazioni nel pomeriggio e nella serata.

Durante la mattina, la temperatura si attesterà intorno ai 29°C, con una percezione di caldo leggermente inferiore a causa della presenza di una brezza leggera proveniente da Sud – Sud Est. L’umidità sarà del 38% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1011hPa.

Nel pomeriggio, le nubi aumenteranno e si prevedono precipitazioni di intensità variabile. Le temperature massime saranno di circa 35,5°C, con una percezione di caldo che potrebbe risultare sgradevole a causa dell’umidità che si attesterà intorno al 23%. La pressione atmosferica inizierà a diminuire leggermente, raggiungendo i 1009hPa.

In serata, le precipitazioni diventeranno più consistenti, con piogge leggere che potrebbero perdurare per diverse ore. Le temperature si abbasseranno, attestandosi intorno ai 21°C, mentre l’umidità aumenterà fino al 78%. La pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1011hPa.

In conclusione, Lunedì 22 Luglio a Castrovillari si prospetta una giornata instabile, con un aumento delle precipitazioni nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in continuo cambiamento e di attrezzarsi di conseguenza per affrontare eventuali piogge. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 22 Luglio a Castrovillari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24° perc. +23.8° prob. 1 % 4.9 NNO max 6.8 Maestrale 53 % 1011 hPa 3 cielo sereno +22.7° perc. +22.5° Assenti 3.6 ONO max 3.3 Maestrale 58 % 1011 hPa 6 cielo sereno +29° perc. +28.4° Assenti 2.7 SSE max 4.1 Scirocco 38 % 1011 hPa 9 nubi sparse +35.5° perc. +34.1° Assenti 8 SE max 10.2 Scirocco 23 % 1010 hPa 12 nubi sparse +33.7° perc. +32.9° Assenti 16.7 E max 16.5 Levante 30 % 1009 hPa 15 pioggia leggera +30.5° perc. +30° 0.37 mm 9.3 ESE max 15.3 Scirocco 38 % 1009 hPa 18 pioggia leggera +23.5° perc. +23.8° 0.81 mm 8.1 NNE max 10.3 Grecale 70 % 1010 hPa 21 pioggia leggera +21.5° perc. +21.7° 0.22 mm 5.4 NO max 6.2 Maestrale 76 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:47 e tramonta alle ore 20:15

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.