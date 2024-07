Previsioni Meteo Enna: il bollettino per la prossima settimana 22 – 25 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Enna evidenziano una settimana caratterizzata da condizioni climatiche stabili e soleggiate. Le temperature saranno in aumento, con cieli generalmente sereni e una copertura nuvolosa minima. Tuttavia, si consiglia di fare attenzione alle alte temperature, specialmente durante le ore più calde della giornata. Restate informati per organizzare al meglio le vostre attività all’aperto, considerando anche la percezione termica.

Lunedì 22 Luglio

Notte

Durante la notte a Enna, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dell’8%. Le temperature si attesteranno intorno ai +23,5°C, con una percezione di +22,9°C. Il vento soffierà a 2,5km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 3,2km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 36% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Mattina

La mattina si presenterà con nubi sparse coprendo il 32% del cielo. Le temperature saliranno fino a +32,2°C, con una percezione di +30,2°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 17,1km/h proveniente da Sud Ovest. L’umidità sarà del 22% e la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +34°C, con una percezione di +32,1°C. Il vento soffierà a 25,8km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche fino a 31,7km/h. L’umidità sarà del 22% e la pressione atmosferica si attesterà a 1009hPa.

Sera

In serata, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa dell’1%. Le temperature si abbasseranno a +20,7°C, con una percezione di +20,7°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 8,5km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità aumenterà al 74% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1011hPa.

Martedì 23 Luglio

Notte

Durante la notte a Enna, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +19,6°C, con una percezione di +19,7°C. Il vento soffierà a 7,2km/h proveniente da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 10,2km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà dell’80% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Mattina

La mattina si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a +28,3°C, con una percezione di +27,9°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 11,8km/h proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità sarà del 39% e la pressione atmosferica si manterrà a 1012hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +32,6°C, con una percezione di +31°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 18,3km/h proveniente da Nord. L’umidità sarà del 26% e la pressione atmosferica si attesterà a 1011hPa.

Sera

In serata, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si abbasseranno a +21,6°C, con una percezione di +21,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 10,1km/h proveniente da Nord. L’umidità sarà del 70% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1014hPa.

Mercoledì 24 Luglio

Notte

Durante la notte a Enna, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 1%. Le temperature si attesteranno intorno ai +20,4°C, con una percezione di +20,7°C. Il vento soffierà a 9,4km/h proveniente da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 12,5km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà dell’82% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Mattina

La mattina si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a +29,7°C, con una percezione di +28,5°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 9,5km/h proveniente da Nord. L’umidità sarà del 31% e la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +35,1°C, con una percezione di +33,1°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 8,8km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà del 20% e la pressione atmosferica si attesterà a 1009hPa.

Sera

In serata, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa dell’0%. Le temperature si abbasseranno a +23,7°C, con una percezione di +23,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 7,4km/h proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità sarà del 58% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1011hPa.

Giovedì 25 Luglio

Notte

Durante la notte a Enna, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +22,4°C, con una percezione di +22,4°C. Il vento soffierà a 5,7km/h proveniente da Nord – Nord Est, con raffiche fino a 5,7km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 63% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

Mattina

La mattina si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a +30°C, con una percezione di +29,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 12km/h proveniente da Sud Est. L’umidità sarà del 35% e la pressione atmosferica si manterrà a 1008hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +35,2°C, con una percezione di +33,3°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 9,5km/h proveniente da Ovest. L’umidità sarà del 20% e la pressione atmosferica si attesterà a 1008hPa.

Sera

In serata, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa dell’0%. Le temperature si abbasseranno a +22,7°C, con una percezione di +22,7°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,1km/h proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità sarà del 63% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1010hPa.

Conclusioni

Le previsioni meteo per Enna indicano una settimana all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature in aumento. È consigliabile prestare attenzione alle alte temperature, soprattutto durante le ore centrali della giornata. Restate aggiornati sulle previsioni per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

