Previsioni Meteo Modena: tutti i dettagli per domani sabato 20 luglio

Sabato 20 Luglio a Modena si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo abbastanza stabili. Le prime ore della mattina saranno contrassegnate da cielo coperto con probabilità di piogge leggere, mentre nel corso della giornata il cielo si schiarirà progressivamente, lasciando spazio a poche nuvole e infine a cielo sereno.

Durante la mattina, a partire dalle prime ore, si potranno ancora verificare piogge leggere con una copertura nuvolosa intorno all’88% e temperature che si aggireranno intorno ai +22°C. Man mano che la mattina avanza, la copertura nuvolosa diminuirà, portando a una diminuzione della probabilità di pioggia e un lieve aumento delle temperature fino a raggiungere i +29,6°C verso le 11:00.

Nel pomeriggio, il cielo si libererà completamente dalle nuvole, regalando una giornata di sole. Le temperature massime saranno raggiunte intorno ai +31,5°C verso le 14:00 e si manterranno su valori simili nel corso del pomeriggio.

In serata, il cielo sereno accompagnerà le ultime ore della giornata, con temperature che si attesteranno intorno ai +23°C.

In conclusione, Sabato 20 Luglio a Modena si prevede una giornata con un’alternanza di condizioni meteo, passando da piogge leggere al mattino a un cielo sereno nel corso della giornata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +31,5°C nel primo pomeriggio, per poi scendere leggermente in serata. Resta comunque consigliabile tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 20 Luglio a Modena

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +23° perc. +23.6° 1.06 mm 6.7 NNO max 14.4 Maestrale 86 % 1012 hPa 3 pioggia moderata +21.2° perc. +21.9° 1.44 mm 8 O max 12.6 Ponente 95 % 1013 hPa 6 cielo coperto +22.8° perc. +23.4° prob. 80 % 6.5 O max 8.2 Ponente 85 % 1012 hPa 9 poche nuvole +27° perc. +28.2° prob. 35 % 7.6 NNE max 6.2 Grecale 61 % 1012 hPa 12 poche nuvole +30.5° perc. +30.9° prob. 31 % 9.8 NNE max 7.1 Grecale 45 % 1010 hPa 15 cielo sereno +31.4° perc. +31.8° prob. 9 % 9.8 NE max 7.1 Grecale 42 % 1009 hPa 18 cielo sereno +28° perc. +29.1° prob. 9 % 11.9 ENE max 18.2 Grecale 57 % 1008 hPa 21 cielo sereno +23.7° perc. +24° Assenti 7.6 ESE max 13.9 Scirocco 71 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 05:53 e tramonta alle ore 20:52

