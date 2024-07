Previsioni Meteo Parma: il bollettino per domani mercoledì 10 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 10 Luglio a Parma prevedono condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La temperatura massima raggiungerà i 31,6°C nel pomeriggio, con una percezione di caldo che potrà arrivare fino a 35,1°C. La copertura nuvolosa sarà variabile, con picchi intorno al 50% a mezzogiorno durante le ore più calde.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera presenza di nubi sparse, mentre nel pomeriggio e in serata il cielo si manterrà per lo più sereno con poche nuvole. Non sono previste precipitazioni significative durante l’intera giornata.

Le temperature si manterranno elevate anche di notte, con minime intorno ai 23°C. Il vento soffierà prevalentemente da direzione Nord – Nord Ovest con intensità variabile tra i 6,1km/h e i 11,3km/h.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Parma indicano un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica, con temperature che si manterranno elevate e cieli generalmente sereni. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e consultare aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 10 Luglio a Parma

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +22.8° perc. +23.3° Assenti 6.5 OSO max 7.1 Libeccio 85 % 1016 hPa 3 cielo sereno +21.8° perc. +22.4° Assenti 6.8 OSO max 7.6 Libeccio 88 % 1016 hPa 6 cielo sereno +24.4° perc. +25° Assenti 5.9 ONO max 8.4 Maestrale 80 % 1016 hPa 9 poche nuvole +28.2° perc. +31° Assenti 7.4 NO max 6.5 Maestrale 69 % 1016 hPa 12 nubi sparse +30.8° perc. +34.2° Assenti 8.1 N max 6.4 Tramontana 59 % 1015 hPa 15 poche nuvole +31.4° perc. +34.8° prob. 25 % 11.3 NNO max 9.3 Maestrale 57 % 1014 hPa 18 cielo sereno +28.6° perc. +32.6° prob. 30 % 6.1 NNO max 7.2 Maestrale 74 % 1014 hPa 21 cielo sereno +24.1° perc. +24.5° prob. 7 % 10.1 SO max 14.6 Libeccio 74 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:45 e tramonta alle ore 21:03

