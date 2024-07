Previsioni Meteo Roma: tutti i dettagli per domani domenica 14 luglio

MeteoWeb

Domenica 14 Luglio a Roma si prospetta una giornata con condizioni meteo stabili e calde. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da un cielo sereno con temperature intorno ai +24°C. La copertura nuvolosa sarà minima, e il vento soffierà leggero da Nord – Nord Est con raffiche fino a 6,9km/h.

Man mano che la mattina avanza, il cielo si coprirà gradualmente, arrivando a una copertura nuvolosa del 99% intorno alle 09:00. Le temperature saliranno fino a superare i +32°C, con una percezione di caldo più elevata a causa dell’umidità che si attesterà intorno al 34%. Il vento aumenterà leggermente di intensità provenendo da Sud – Sud Ovest con raffiche fino a 10,1km/h.

Nel pomeriggio, nonostante la copertura nuvolosa persistente intorno al 55%, il cielo tornerà a schiarirsi, regalando un bel sole per il resto della giornata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +36°C intorno alle 13:00, con una percezione di caldo che potrebbe risultare sgradevole per chi non ama le alte temperature. Il vento soffierà da Sud Ovest con raffiche fino a 15,2km/h.

La sera a Roma sarà caratterizzata da un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 5%. Le temperature si abbasseranno gradualmente, ma resteranno piuttosto miti, attorno ai +25°C. Il vento sarà leggero provenendo da Ovest – Nord Ovest con raffiche fino a 8,5km/h.

In conclusione, Domenica 14 Luglio a Roma si prevede una giornata calda e soleggiata, con temperature elevate e una leggera brezza che potrebbe rendere più sopportabile il caldo. Le condizioni meteo si manterranno stabili nei prossimi giorni, con temperature che si attesteranno su valori simili. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di idratarsi a sufficienza per affrontare al meglio la giornata.

Tutti i dati meteo di Domenica 14 Luglio a Roma

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24° perc. +24.1° Assenti 4.4 NNE max 4.6 Grecale 64 % 1011 hPa 3 cielo sereno +22.7° perc. +22.6° Assenti 5.7 NNE max 6.6 Grecale 63 % 1011 hPa 6 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 3.1 NNE max 4.6 Grecale 46 % 1012 hPa 9 cielo coperto +32.2° perc. +31.6° Assenti 10.1 SSO max 9.8 Libeccio 34 % 1012 hPa 12 nubi sparse +35.8° perc. +34.8° Assenti 14 SO max 11 Libeccio 25 % 1011 hPa 15 cielo sereno +34.4° perc. +33.8° Assenti 17.5 SO max 15.2 Libeccio 30 % 1011 hPa 18 cielo sereno +30.1° perc. +30.1° Assenti 10.8 OSO max 14.6 Libeccio 42 % 1012 hPa 21 cielo sereno +25.9° perc. +26° Assenti 5.5 ONO max 8.5 Maestrale 59 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:49 e tramonta alle ore 20:42

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.