Previsioni Meteo San Cataldo: il bollettino per la prossima settimana 29 Luglio – 1 Agosto

Le previsioni meteo per San Cataldo indicano cielo sereno e temperature in aumento nei prossimi giorni. Una leggera brezza da varie direzioni contribuirà a rendere il clima piacevole nonostante il caldo estivo. L’umidità si manterrà a livelli moderati, senza precipitazioni in vista. Le condizioni atmosferiche saranno stabili, offrendo un contesto ideale per attività all’aperto.

Lunedì 29 Luglio

Nella notte a San Cataldo il cielo sarà sereno con una temperatura di +24,6°C e una leggera brezza proveniente da Nord Ovest con velocità di 8km/h. L’umidità si attesterà intorno al 57% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Durante la mattina il meteo sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature in aumento. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +28,6°C con una brezza leggera da Nord – Nord Ovest a 7,1km/h. L’umidità sarà del 49% e la pressione atmosferica di 1016hPa. Alle 09:00 la temperatura salirà a +32,4°C con una brezza da Nord – Nord Est a 4,9km/h. L’umidità si attesterà al 39% con una pressione di 1016hPa.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature elevate. Alle 13:00 si registrerà una temperatura di +33,6°C con una brezza da Nord – Nord Est a 4,9km/h. L’umidità sarà del 37% con una pressione di 1014hPa. Alle 16:00 la temperatura sarà di +32,1°C con una brezza da Nord a 5,6km/h. L’umidità salirà al 40% con una pressione di 1014hPa.

In serata il cielo resterà sereno con temperature in calo. Alle 18:00 la temperatura sarà di +26,5°C con una brezza leggera da Nord Ovest a 6,2km/h. L’umidità salirà al 65% con una pressione di 1014hPa. Alle 21:00 si registrerà una temperatura di +25,3°C con una brezza da Nord Ovest a 9,8km/h. L’umidità sarà del 56% e la pressione atmosferica di 1015hPa.

Martedì 30 Luglio

Durante la notte il cielo sarà sereno con una temperatura di +26°C e una brezza leggera da Nord Ovest a 9km/h. L’umidità si attesterà al 44% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Nella mattina il meteo sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature in aumento. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +30°C con una brezza leggera da Nord Ovest a 5,1km/h. L’umidità sarà del 42% e la pressione atmosferica di 1014hPa. Alle 09:00 la temperatura salirà a +34,3°C con una brezza da Nord – Nord Est a 6,9km/h. L’umidità si attesterà al 33% con una pressione di 1014hPa.

Durante il pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature elevate. Alle 13:00 si registrerà una temperatura di +35,5°C con una brezza da Nord a 7,3km/h. L’umidità sarà del 33% con una pressione di 1012hPa. Alle 16:00 la temperatura sarà di +32,7°C con una brezza da Nord – Nord Est a 4,7km/h. L’umidità salirà al 41% con una pressione di 1012hPa.

In serata il cielo resterà sereno con temperature in calo. Alle 18:00 la temperatura sarà di +27,6°C con una brezza leggera da Nord – Nord Est a 2,9km/h. L’umidità salirà al 63% con una pressione di 1013hPa. Alle 21:00 si registrerà una temperatura di +26,4°C con una brezza leggera da Nord Ovest a 6km/h. L’umidità sarà del 70% e la pressione atmosferica di 1014hPa.

Mercoledì 31 Luglio

Durante la notte il cielo sarà sereno con una temperatura di +26,4°C e una brezza leggera da Nord Ovest a 7,1km/h. L’umidità si attesterà al 46% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Nella mattina il meteo sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature in aumento. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +30,2°C con una bava di vento da Nord – Nord Ovest a 1,4km/h. L’umidità sarà del 40% e la pressione atmosferica di 1013hPa. Alle 09:00 la temperatura salirà a +33,8°C con una brezza leggera da Est a 4,2km/h. L’umidità si attesterà al 34% con una pressione di 1013hPa.

Durante il pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature elevate. Alle 13:00 si registrerà una temperatura di +33,7°C con una brezza da Est – Nord Est a 2,9km/h. L’umidità sarà del 40% con una pressione di 1013hPa. Alle 16:00 la temperatura sarà di +32,4°C con una brezza da Nord Est a 1,5km/h. L’umidità salirà al 45% con una pressione di 1012hPa.

In serata il cielo resterà sereno con temperature in calo. Alle 18:00 la temperatura sarà di +27,3°C con una bava di vento da Nord – Nord Est a 1,7km/h. L’umidità salirà al 66% con una pressione di 1013hPa. Alle 21:00 si registrerà una temperatura di +25,7°C con una brezza leggera da Nord Ovest a 6km/h. L’umidità sarà del 70% e la pressione atmosferica di 1014hPa.

Giovedì 1 Agosto

Durante la notte il cielo sarà sereno con una temperatura di +25,8°C e una brezza leggera da Ovest – Nord Ovest a 7,5km/h. L’umidità si attesterà al 57% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Nella mattina il meteo sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature in aumento. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +29,8°C con una bava di vento da Nord a 2,2km/h. L’umidità sarà del 43% e la pressione atmosferica di 1013hPa. Alle 09:00 la temperatura salirà a +33,5°C con una brezza leggera da Est a 5km/h. L’umidità si attesterà al 37% con una pressione di 1013hPa.

Durante il pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature elevate. Alle 13:00 si registrerà una temperatura di +33,7°C con una brezza da Est – Nord Est a 2,9km/h. L’umidità sarà del 40% con una pressione di 1013hPa. Alle 16:00 la temperatura sarà di +32,4°C con una brezza da Nord Est a 1,5km/h. L’umidità salirà al 45% con una pressione di 1012hPa.

In serata il cielo resterà sereno con temperature in calo. Alle 18:00 la temperatura sarà di +27,3°C con una bava di vento da Nord – Nord Est a 1,7km/h. L’umidità salirà al 66% con una pressione di 1013hPa. Alle 21:00 si registrerà una temperatura di +25,7°C con una brezza leggera da Nord Ovest a 6km/h. L’umidità sarà del 70% e la pressione atmosferica di 1014hPa.

In conclusione, i prossimi giorni a San Cataldo saranno caratterizzati da cielo sereno e temperature elevate, con una leggera brezza che renderà il clima piacevole nonostante il caldo estivo. Sono previste condizioni atmosferiche stabili senza precipitazioni e con un’umidità che si manterrà su valori moderati. Restate aggiornati sulle previsioni per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

