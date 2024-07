Previsioni Meteo Sestri Levante: il bollettino per domani giovedì 1 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 1 Agosto a Sestri Levante indicano condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con cielo sereno per gran parte della giornata.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 24°C. La brezza leggera proveniente da Est – Nord Est porterà una sensazione di fresco, con un’umidità del 70% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno e la temperatura salirà gradualmente fino a raggiungere i 29°C. Il vento proveniente da Sud – Sud Est soffierà a 12,3km/h, apportando una leggera brezza. L’umidità si manterrà intorno al 62% con una pressione atmosferica stabile a 1012hPa.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà con cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai 29-30°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 8-10km/h proveniente da Sud. L’umidità si attesterà intorno al 60-63% con una pressione atmosferica stabile a 1011-1012hPa.

In serata, il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole. Le temperature si abbasseranno gradualmente fino a raggiungere i 23-24°C. Il vento proveniente da Est – Nord Est soffierà a 7-9km/h, portando una sensazione di fresco. L’umidità aumenterà leggermente fino al 71% con una pressione atmosferica costante a 1010hPa.

In conclusione, Giovedì 1 Agosto a Sestri Levante sarà caratterizzato da condizioni meteo ideali per trascorrere una giornata all’aperto. Il bel tempo e le temperature gradevoli renderanno piacevole ogni attività all’aria aperta. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo e stabilità atmosferica a Sestri Levante.

Tutti i dati meteo di Giovedì 1 Agosto a Sestri Levante

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +25.5° perc. +25.8° prob. 9 % 7.4 NNE max 6.7 Grecale 65 % 1013 hPa 3 cielo sereno +24° perc. +24.3° Assenti 8.3 NE max 7.3 Grecale 69 % 1012 hPa 6 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 7.4 E max 8.2 Levante 68 % 1012 hPa 9 cielo sereno +29.2° perc. +31.7° Assenti 10.8 SSE max 12.3 Scirocco 62 % 1012 hPa 12 cielo sereno +29.7° perc. +32.6° Assenti 13.3 S max 12.1 Ostro 62 % 1011 hPa 15 cielo sereno +29.1° perc. +31° Assenti 8.3 S max 9.3 Ostro 58 % 1010 hPa 18 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 5.4 SE max 6.6 Scirocco 74 % 1009 hPa 21 cielo sereno +24.3° perc. +24.7° prob. 26 % 7.8 ENE max 7.6 Grecale 71 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:13 e tramonta alle ore 20:43

