Previsioni Meteo Vignola: tutti i dettagli per domani domenica 28 luglio

Le previsioni meteo a Vignola per Domenica 28 Luglio prevedono condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina si presenterà con un cielo sereno e temperature in aumento, con valori che raggiungeranno i +34°C nel corso della mattinata. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole, con una leggera probabilità di precipitazioni nel tardo pomeriggio. Le temperature massime saranno intorno ai +34,3°C.

Durante la sera, il cielo si manterrà prevalentemente sereno con qualche nube sparsa, e le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i +22,4°C. Il vento soffierà con intensità variabile durante la giornata, con raffiche leggere provenienti principalmente da direzioni nord-ovest e ovest.

Le condizioni di umidità si manterranno intorno al 54% durante la giornata, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1019hPa. Non sono previste precipitazioni significative, se non una leggera probabilità nel tardo pomeriggio.

In base alla situazione attuale, le previsioni per i prossimi giorni a Vignola indicano un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica, con temperature che si manterranno elevate e cieli generalmente sereni. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate e di proteggersi adeguatamente durante le ore più calde della giornata.

Tutti i dati meteo di Domenica 28 Luglio a Vignola

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +22.1° perc. +21.7° Assenti 5.1 NE max 5 Grecale 52 % 1019 hPa 3 cielo sereno +20.9° perc. +20.5° Assenti 5.3 ENE max 4.8 Grecale 54 % 1019 hPa 6 cielo sereno +25.8° perc. +25.6° Assenti 2.4 NE max 3.5 Grecale 43 % 1019 hPa 9 cielo sereno +32.3° perc. +30.8° Assenti 7.3 O max 6.6 Ponente 27 % 1019 hPa 12 cielo sereno +34.3° perc. +32.7° Assenti 13.5 O max 12.9 Ponente 24 % 1017 hPa 15 nubi sparse +30.6° perc. +29.6° prob. 7 % 4.7 SO max 10.9 Libeccio 34 % 1017 hPa 18 nubi sparse +25.3° perc. +25.2° prob. 3 % 2 O max 2.8 Ponente 50 % 1018 hPa 21 poche nuvole +23° perc. +22.7° Assenti 5.8 NE max 5.8 Grecale 52 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:00 e tramonta alle ore 20:27

