Meteo Modena, le previsioni per il weekend 2 – 4 Agosto

Le previsioni meteo per Modena indicano che Venerdì sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature in aumento fino a 36°C nel pomeriggio, con possibili piogge leggere in serata. Sabato, invece, si prevedono piogge continue con temperature stabili intorno ai 22-23°C. Domenica il cielo sarà nuvoloso con temperature che raggiungeranno i 34°C nel pomeriggio. Si consiglia di monitorare attentamente le variazioni del meteo e prepararsi adeguatamente alle condizioni mutevoli.

Venerdì 2 Agosto

Nel corso della notte, il cielo sopra Modena sarà prevalentemente sereno con una copertura nuvolosa intorno al 5%. Le temperature si manterranno intorno ai 22-23°C, percepite leggermente più alte a causa di una brezza proveniente da Sud – Sud Ovest con velocità intorno ai 5 km/h. Non sono previste precipitazioni e l’umidità si attesterà intorno al 77-83% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Al mattino, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 4%. Le temperature saliranno fino a toccare i 30°C, con una percezione di calore che potrà superare i 31°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con una velocità di 5-6 km/h, mantenendo l’umidità al 50% e la pressione atmosferica a 1009hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa pari al 0%. Le temperature massime raggiungeranno i 35-36°C, con una percezione di calore che potrà superare i 36°C. Il vento sarà moderato proveniente da Nord con raffiche fino a 13 km/h. Possibile la comparsa di una brezza leggera nel corso della giornata. La probabilità di precipitazioni sarà del 10%, con un’umidità intorno al 33% e una pressione atmosferica di 1006-1007hPa.

In serata, la situazione meteorologica cambierà con l’arrivo di piogge leggere. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 11% e le temperature scenderanno attorno ai 29-30°C, percepite leggermente più basse. Il vento cambierà direzione verso Nord Est con raffiche fino a 14 km/h. Le precipitazioni potranno raggiungere i 0.17mm con un’umidità del 55% e una pressione atmosferica di 1005hPa.

Sabato 3 Agosto

Durante la notte, il cielo sarà coperto con piogge leggere. La copertura nuvolosa sarà intorno al 24% e le temperature si manterranno stabili attorno ai 22-23°C, percepite leggermente più alte. Il vento soffierà da Nord – Nord Est con raffiche fino a 11.5 km/h. Le precipitazioni potranno raggiungere i 0.8mm con un’umidità dell’88% e una pressione atmosferica di 1007hPa.

Nelle prime ore del mattino, le piogge leggere continueranno a interessare la zona. La copertura nuvolosa sarà intorno al 72% e le temperature si manterranno stabili intorno ai 22°C. Il vento soffierà da Nord Est con raffiche fino a 9.9 km/h. Le precipitazioni potranno raggiungere i 0.41mm con un’umidità del 90% e una pressione atmosferica di 1007hPa.

Durante la mattinata, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa intorno all’86%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 22-23°C, percepite leggermente più alte. Il vento soffierà da Sud Est con raffiche fino a 8.2 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 55% con un’umidità dell’89% e una pressione atmosferica di 1007hPa.

Nel pomeriggio, le nubi sparse copriranno il cielo con una copertura intorno al 70%. Le temperature saliranno fino a toccare i 26-28°C, percepite leggermente più alte. Il vento soffierà da Est – Nord Est con raffiche fino a 8.3 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 25% con un’umidità intorno al 69% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

In serata, il cielo sarà ancora coperto con una copertura intorno al 56%. Le temperature si manterranno attorno ai 25-26°C, percepite leggermente più basse. Il vento soffierà da Est con raffiche fino a 26.6 km/h. Le precipitazioni potranno raggiungere i 0.52mm con un’umidità del 72% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

Domenica 4 Agosto

Nel corso della notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno all’8%. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 22-23°C, percepite leggermente più alte. Il vento soffierà da Est – Nord Est con raffiche fino a 5.4 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 67% con un’umidità dell’84% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

Al mattino, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 8%. Le temperature saliranno fino a toccare i 27-29°C, con una percezione di calore che potrà superare i 29°C. Il vento soffierà da Nord Est con una velocità di 6-7 km/h, mantenendo l’umidità al 60% e la pressione atmosferica a 1011hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa intorno al 68%. Le temperature massime raggiungeranno i 33-34°C, con una percezione di calore che potrà superare i 34°C. Il vento sarà moderato proveniente da Nord Est con raffiche fino a 10.7 km/h. Possibile la comparsa di una brezza leggera nel corso della giornata. La probabilità di precipitazioni sarà del 13%, con un’umidità intorno al 35% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

In serata, il cielo sarà ancora coperto con una copertura nuvolosa intorno al 81%. Le temperature scenderanno attorno ai 29-30°C, percepite leggermente più basse. Il vento cambierà direzione verso Est con raffiche fino a 20.6 km/h. Le precipitazioni potranno raggiungere i 0.52mm con un’umidità del 48% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

Conclusioni

Il fine settimana a Modena si preannuncia variabile, con una giornata di Venerdì all’insegna del sole e temperature elevate, seguita da un Sabato con precipitazioni e una domenica nuvolosa e instabile. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni meteorologiche e prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni atmosferiche mutevoli.

