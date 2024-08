Meteo Reggio Emilia, le previsioni per domani martedì 20 agosto

MeteoWeb

Martedì 20 Agosto a Reggio Emilia si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da cielo coperto con probabilità di precipitazioni, mentre nel corso della giornata si avrà un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche con la comparsa di nubi sparse e, infine, cielo sereno verso sera.

Previsioni Meteo:

La notte sarà caratterizzata da piogge leggere e cielo coperto con temperature intorno ai +19°C e un’umidità al 92%. Il vento soffierà da Ovest con una velocità di 6,6km/h.

Al risveglio, durante la mattina, il cielo sarà ancora coperto con nubi sparse e una copertura nuvolosa che varierà tra il 77% e l’84%. Le temperature si attesteranno intorno ai +22°C – +24°C, con un lieve aumento della temperatura percepita. Il vento sarà prevalentemente da Ovest – Sud Ovest con una velocità tra i 5,3km/h e i 9,8km/h.

Nel corso del pomeriggio, le nubi si diraderanno e il sole farà capolino tra le nuvole. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +30°C, con un’umidità che si attesterà intorno al 42% – 51%. Il vento sarà moderato, proveniente da Est – Nord Est con raffiche leggere.

In serata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature si manterranno piacevoli intorno ai +23°C – +24°C, con un’umidità che oscillerà intorno al 66%. Il vento sarà leggero proveniente da Est – Sud Est.

Considerazioni Finali:

Le previsioni meteo per Martedì 20 Agosto a Reggio Emilia indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, con una graduale diminuzione della copertura nuvolosa e l’arrivo del sereno in serata. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori massimi intorno ai +30°C durante il pomeriggio. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del vento e di consultare aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Martedì 20 Agosto a Reggio Emilia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19° perc. +19.3° 0.23 mm 6.6 O max 10.2 Ponente 92 % 1012 hPa 3 cielo coperto +18.8° perc. +19.1° Assenti 7 O max 10.1 Ponente 91 % 1011 hPa 6 cielo coperto +20.4° perc. +20.7° Assenti 5.8 OSO max 9.8 Libeccio 84 % 1012 hPa 9 nubi sparse +24.2° perc. +24.3° prob. 4 % 7.9 NNO max 11 Maestrale 66 % 1012 hPa 12 nubi sparse +29.7° perc. +30.1° prob. 19 % 7.4 NNE max 11.2 Grecale 46 % 1011 hPa 15 poche nuvole +30.7° perc. +30.8° prob. 19 % 9.7 ENE max 9.6 Grecale 42 % 1009 hPa 18 nubi sparse +25.7° perc. +25.9° prob. 15 % 7.5 E max 10.9 Levante 61 % 1010 hPa 21 cielo sereno +23.2° perc. +23.5° Assenti 4.5 SSO max 4.9 Libeccio 72 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 20:10

