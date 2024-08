Previsioni Meteo Acireale: il bollettino per la prossima settimana 5 – 8 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per i prossimi giorni ad Acireale indicano variazioni climatiche significative. Si prevedono cieli sereni, nubi sparse e piogge leggere, con temperature che si manterranno gradevoli. Le brezze provenienti da diverse direzioni influenzeranno le percezioni di caldo, che potranno variare notevolmente durante la giornata. Restate informati per eventuali aggiornamenti sulle condizioni atmosferiche in evoluzione.

Lunedì 5 Agosto

Notte: Durante la notte il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 6%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,3°C con una leggera brezza di vento proveniente da Nord – Nord Ovest a 2,2km/h.

Mattina: La mattina si prevede ancora cielo sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +29,2°C con una percezione di caldo di +31,6°C. Il vento soffierà da Est a una velocità di 9,6km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 33%. Le temperature massime saranno di +28,7°C con una percezione di caldo di +31,1°C. Il vento sarà da Est a 11,2km/h.

Sera: La sera le nubi saranno sparse con una copertura del 40%. Le temperature si manterranno intorno ai +28°C con una leggera brezza proveniente da Est a 9,6km/h.

Martedì 6 Agosto

Notte: Durante la notte si prevedono nubi sparse con una copertura del 58%. Le temperature saranno intorno ai +26,8°C con una percezione di caldo di +28,7°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Est a 2km/h.

Mattina: La mattina le nubi saranno sparse con una copertura del 39%. Le temperature saliranno fino a +29,2°C con una percezione di caldo di +31,4°C. Il vento sarà da Sud Est a 10km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 37%. Le temperature massime saranno di +29,1°C con una percezione di caldo di +30,9°C. Il vento sarà da Sud Est a 10,2km/h.

Sera: La sera si prevedono nubi sparse con una copertura del 60%. Le temperature si manterranno intorno ai +27°C con una leggera brezza proveniente da Sud Est a 3,1km/h.

Mercoledì 7 Agosto

Notte: Durante la notte si prevedono nubi sparse con una copertura del 44%. Le temperature saranno intorno ai +26,4°C con una percezione di caldo di +26,4°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 3,3km/h.

Mattina: La mattina si prevedono poche nuvole con una copertura del 15%. Le temperature saliranno fino a +26,4°C con una percezione di caldo di +26,4°C. Il vento sarà da Ovest – Sud Ovest a 4,8km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio è previsto cielo sereno con una copertura del 0%. Le temperature massime saranno di +29°C con una percezione di caldo di +30,5°C. Il vento sarà da Sud Est a 6,7km/h.

Sera: La sera si prevede cielo sereno con una copertura del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,2°C con una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest a 1,5km/h.

Giovedì 8 Agosto

Notte: Durante la notte si prevede cielo sereno con una copertura del 3%. Le temperature saranno intorno ai +26,9°C con una percezione di caldo di +28,3°C. Il vento soffierà da Nord Ovest a 3,3km/h.

Mattina: La mattina si prevede ancora cielo sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +29,9°C con una percezione di caldo di +31,6°C. Il vento sarà da Est a 7,5km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 36%. Le temperature massime saranno di +29,7°C con una percezione di caldo di +31,5°C. Il vento sarà da Sud Est a 9,3km/h.

Sera: La sera si prevedono nubi sparse con una copertura del 34%. Le temperature si manterranno intorno ai +28,5°C con una leggera brezza proveniente da Sud Est a 4,9km/h.

In base alle previsioni meteo, i prossimi giorni ad Acireale saranno caratterizzati da variazioni climatiche con possibili precipitazioni e temperature gradevoli. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle condizioni atmosferiche.

