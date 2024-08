Previsioni Meteo Fiumicino: il bollettino per venerdì 2 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 2 Agosto a Fiumicino indicano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da un cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, dalle 02:00 alle 05:00, il cielo sarà sereno con temperature comprese tra i +24°C e i +25,3°C. L’umidità si attesterà intorno all’88% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Con l’avanzare delle ore, il termometro salirà gradualmente, raggiungendo i +29,2°C intorno alle 13:00. Il vento soffierà con intensità variabile tra i 14,5km/h e i 20,4km/h provenendo prevalentemente da sud. Le condizioni di copertura nuvolosa rimarranno stabili al 0% per l’intera giornata.

Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo resterà sereno con temperature che si manterranno intorno ai +27°C. Solo verso le 22:00 è prevista un aumento della copertura nuvolosa al 24%, ma senza rischio di precipitazioni. L’umidità si manterrà costante intorno al 77% con una pressione atmosferica di 1008hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Fiumicino indicano una giornata estiva con cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con temperature in linea con la media del periodo estivo. Si consiglia di godere appieno di queste condizioni favorevoli per trascorrere piacevoli momenti all’aria aperta.

Tutti i dati meteo di Venerdì 2 Agosto a Fiumicino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 3 cielo sereno +24.4° perc. +25.1° Assenti 7.3 SE max 8 Scirocco 84 % 1010 hPa 6 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 12 SE max 14.4 Scirocco 72 % 1010 hPa 9 cielo sereno +28° perc. +30.2° Assenti 17.6 SSE max 18.9 Scirocco 66 % 1010 hPa 12 cielo sereno +29° perc. +31.5° Assenti 18.6 S max 20.4 Ostro 63 % 1009 hPa 15 cielo sereno +29° perc. +31.8° Assenti 15.2 S max 17 Ostro 65 % 1008 hPa 18 cielo sereno +27.9° perc. +30.6° Assenti 11 S max 13 Ostro 72 % 1007 hPa 21 cielo sereno +26.9° perc. +29.2° Assenti 8.4 SE max 10 Scirocco 77 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:10 e tramonta alle ore 20:23

