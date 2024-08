Previsioni Meteo Genova: il bollettino per il weekend 2 – 4 Agosto

MeteoWeb

Venerdì 2 Agosto

Notte

Durante la notte a Genova, cielo sereno caratterizzerà le prime ore del Venerdì 2 Agosto, con temperature intorno ai +23°C. Il vento soffierà da Nord Est a una velocità di 8km/h, con raffiche leggere fino a 9,3km/h. L’umidità si attesterà intorno al 68% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Mattina

La mattina si preannuncia con un cielo sereno e temperature in aumento fino a raggiungere i +30°C intorno alle ore 11:00. Il vento sarà prevalentemente da Sud con intensità variabile tra 5,5km/h e 8,8km/h. L’umidità si manterrà intorno al 60-61% con una pressione atmosferica stabile a 1009hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sereno continuerà a dominare, con temperature che si manterranno elevate intorno ai +30°C. Il vento sarà ancora da Sud con intensità leggera e un’umidità che aumenterà leggermente fino al 63%. La pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1008hPa.

Sera

La serata proseguirà con un cielo sereno e temperature in calo fino a +24°C intorno alle 21:00. Il vento virerà verso Est – Nord Est mantenendo una velocità costante intorno ai 4-6km/h. L’umidità aumenterà fino all’87% con una pressione atmosferica stabile a 1008hPa.

Sabato 3 Agosto

Notte

Durante la notte tra Venerdì e Sabato, il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura del 18%. Le temperature si manterranno intorno ai +24°C con un lieve aumento della velocità del vento da Nord Est a 7,6km/h. L’umidità sarà del 84% con una pressione atmosferica di 1007hPa.

Mattina

La mattina di Sabato inizierà con un cielo coperto e un’alta copertura nuvolosa del 99%, con temperature che si manterranno stabili intorno ai +24°C. Il vento soffierà da Nord Est a una velocità di 8,1km/h con raffiche leggere. L’umidità sarà del 80% con una pressione atmosferica costante a 1007hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio le condizioni meteorologiche peggioreranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa dell’89%. Le temperature si manterranno intorno ai +23°C con un aumento della velocità del vento da Nord a 6,8km/h. L’umidità salirà fino all’81% con una pressione atmosferica costante a 1007hPa.

Sera

La serata sarà caratterizzata da pioggia leggera e una copertura nuvolosa dell’69%. Le temperature si manterranno intorno ai +26°C con un vento da Nord a 7,8km/h. L’umidità raggiungerà il 76% con una pressione atmosferica costante a 1008hPa.

Domenica 4 Agosto

Notte

Durante la notte tra Sabato e Domenica, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa dell’1%. Le temperature si manterranno intorno ai +24°C con un vento da Nord – Nord Est a 7,7km/h. L’umidità sarà dell’85% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Mattina

La mattina di Domenica inizierà con cielo sereno e una copertura nuvolosa del 6%, con temperature intorno ai +24°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a una velocità di 7,4km/h. L’umidità si attesterà all’85% con una pressione atmosferica costante a 1010hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da nubi sparse e una copertura nuvolosa del 44%. Le temperature saliranno fino ai +27,7°C con un vento da Nord – Nord Ovest a 9,6km/h. L’umidità si manterrà intorno al 68% con una pressione atmosferica costante a 1011hPa.

Sera

La serata di Domenica si concluderà con poche nuvole e una copertura del 18%, con temperature intorno ai +26°C. Il vento soffierà da Nord Ovest a una velocità di 8,6km/h. L’umidità sarà dell’80% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Conclusioni

Il fine settimana a Genova si preannuncia all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, Sabato pomeriggio è prevista la comparsa di piogge leggere che potrebbero proseguire fino alla serata. Domenica, invece, le condizioni meteorologiche miglioreranno con un ritorno al cielo sereno e temperature in aumento. Sia Sabato che Domenica, le temperature massime si attesteranno intorno ai +30°C, garantendo un weekend estivo e piacevole per chiunque voglia godersi le bellezze di Genova all’aperto.

