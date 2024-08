Previsioni Meteo Messina: il bollettino per domani mercoledì 7 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 7 Agosto a Messina si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e poche nuvole sparse. Le temperature saranno piuttosto elevate, con valori che si attesteranno intorno ai +30°C durante le ore centrali della giornata. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, con valori che potranno raggiungere i +32°C.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno e la temperatura aumenterà gradualmente, con una leggera brezza proveniente dal Nord. Le condizioni meteo rimarranno stabili anche nel corso del pomeriggio, con un lieve aumento della copertura nuvolosa verso sera. Le temperature si manterranno elevate, ma la brezza leggera contribuirà a rendere il clima più gradevole.

Nel corso della sera, è previsto un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse e una leggera diminuzione delle temperature. Il vento proveniente dal Nord – Nord Ovest potrà intensificarsi leggermente, ma senza particolari variazioni nelle condizioni meteorologiche generali.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 7 Agosto a Messina indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature elevate e una leggera presenza di nubi sparse verso sera. Le condizioni rimarranno generalmente stabili e la brezza leggera contribuirà a rendere il clima piacevole nonostante il caldo. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni meteo simili, con temperature che si attesteranno su valori estivi e cieli prevalentemente sereni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25° perc. +25.7° Assenti 4.8 N max 7.2 Tramontana 82 % 1011 hPa 4 cielo sereno +25.2° perc. +25.9° Assenti 6.9 N max 10.9 Tramontana 80 % 1011 hPa 7 cielo sereno +28.7° perc. +30.9° Assenti 8 N max 9.6 Tramontana 63 % 1012 hPa 10 cielo sereno +29.9° perc. +32.5° Assenti 5 NNO max 6.6 Maestrale 59 % 1013 hPa 13 cielo sereno +30° perc. +32.6° prob. 1 % 9.1 NNE max 7.5 Grecale 59 % 1012 hPa 16 cielo sereno +29.5° perc. +32.2° prob. 6 % 7.3 N max 9.4 Tramontana 62 % 1012 hPa 19 nubi sparse +26.4° perc. +26.4° prob. 11 % 6.2 N max 11.1 Tramontana 79 % 1013 hPa 22 poche nuvole +26° perc. +26° Assenti 7.2 NNO max 11.3 Maestrale 79 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:08 e tramonta alle ore 19:57

